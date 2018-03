Nem a rokonai, hanem egy üzletember fizette Semjén svéd vadászatait

Újabb cikk jelent meg a Magyar Nemzetben Semjén Zsolt svédországi vadászatairól. A lap cáfolja a kormánypárti politikusoknak azt az állítását, miszerint Semjén drága svédországi vadászatát a KDNP-s politikus rokonai fizették volna. A Magyar Nemzet szerint valójában egy üzletember állta a számlákat.

A Magyar Nemzet birtokába került dokumentumok és fényképek tanúsága szerint Semjén Zsolt mellett csupán két állandó szereplője volt az összesen öt alkalommal megtartott skandináv vadászatoknak.

Az egyikük egy üzletember, Farkas József (nem rokona Semjénnek), akinek érdekeltségébe tartozik mások mellett több magyarországi hotel is. Az ő szerepe a lap szerint azért kulcsfontosságú, mert a nevük elhallgatását kérő vadászatszervezők szerint a skandináv kirándulások költségeit minden egyes alkalommal Farkas József utalta át nekik. Mindezt ráadásul alátámasztja az üzletemberrel folytatott levelezés is, amelyből kiderül, hogy a vállalkozó több esetben is jelezte a szervezőknek, hogy mikor utalta át, vagy mikor fogja átutalni a költségeket, így például a szállás vagy a repülőjegyek árát.

Farkas üzleti érdekeltségei a lap szerint rengeteg állami megbízáshoz jutottak különösen 2010 után és több mint 530 millió forintnyi európai uniós forrást is elnyertek. Egyik szállodájának avatóünnepségén Semjén mondott beszédet.

A skandináv vadászatokról érdeklődve a lap megkereste Farkas Józsefet, aki letagadta, hogy vadászaton vett volna részt a miniszterelnök-helyettes társaságában Svédországban. Azt mondta: „nem tudom, hogy miről beszél”, majd bontotta a vonalat. Mindezt cáfolják a lap birtokába került dokumentumok és fényképek.

Semjén svédországi útjainak harmadik állandó szereplője különben Vajai László volt, aki 2010 és 2013 között a Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti, halászati, vadászati főosztályának vezetője volt. Vajai a 90-es években az MSZP–SZDSZ-kormány idején egyébiránt az agrártárca vadászati főembere volt.

Semjén évek óta vesz részt svédországi luxusvadászatokon, amelyek költsége alkalmanként 4-5 millió forintnak megfelelő svéd koronába kerül. Semjén egyébként háziasított szarvast lőtt ki.