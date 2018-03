Orbán: A cél, hogy a gazdasági teljesítmény felét magyar családi cégek adják

Azért vagyunk itt, hogy bejelentsük: a tavaly átadott üzem után új fejlesztéseket hoz Magyarországra a Rosenberger cég, közölte Orbán Viktor miniszterelnök Nyírbátorban a 3,1 milliárdos beruházással létrehozott német tulajdonú Rosenberger-üzemben. Azt mondta, két helyszínen hoznak létre újabb beruházásokat, Jászárokszálláson és Nyírbátorban. "6 milliárdos fejlesztés jön, ehhez 1,6 milliárdot tesz hozzá az állam", mondta Orbán.

Magyarország is szeretne olyan családi vállalkozásokat, melyek hasonló sikereket mutatnak fel, mondta arra utalva, hogy az autóipari kábeleket, csatlakozókat, adatátviteli eszközöket gyártó Rosenberger családi cégként indult. "1990-ben kerestük a mintákat, mire hasonlítson a magyar piacgazdaság. Németország volt a minta, ott a második világháború után porig lerombolt országból építették újjá Németországot. Úgy gondoltuk, Magyarországon is megoldható lesz ez", mondta a kormányfő.

A német családi vállalkozások az emberek 68 százalékának adnak munkát, a gazdasági teljesítmény 51 százalékát családi cégek adják. Ide szeretnénk eljutni

közölte Orbán.

Úgy fogalmazott: "Olyan gazdaságot szeretnénk, amelyben a családi gazdaságok a gazdasági teljesítmény felét adják, a magyarországi emberek 60 százaléka magyar tulajdonú üzemekben dolgozik, hogy a teljesítmény felét nemzetközi cégek adják, a felét pedig hazaiak.

Magyarország is ebbe az irányba halad,

tette hozzá. (A multikról itt írtunk átfogó cikket.) A kormányfő beszélt arról is, hogy 2017-ben a beruházási volumen 17 százalékkal nőtt, minden szintnél magasabb, 6440 milliárd forintnyi beruházás érkezett, és 4 százalékkal nőtt a magyar gazdaság. 2018-ban ismét 4 százalékkal növekedni fog, a béreknek, nyugdíjaknak megvan a pénzügyi fedezete, mondta. Orbán beszélt arról is, hogy "világszínvonalú munkásaink vannak", így magas műszaki igényű gyárakat is létre tudunk hozni, nem csak összeszerelő ország vagyunk.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, "nem elégedett" azzal, hogy 8,9 százalék a munkanélküliség a régióban, ez sok, Dunaújváosban például 2-3 százalék. "Ráadásul itt munkaerőhiány is van, erre megoldást kell találnunk, ami nem lehet más, mint a munka. Mindenkinek ajánlani kell munkát, amit el tud fogadni", közölte.

Három dolgot tudok ajánlani, mondta Orbán Viktor.

Lesz munka. 10 év alatt egymillió munkahelyet vállaltunk, ebből 750 ezer munkahelyet létrehoztunk. Támogatjuk a családokat, különösen a nőket. A Nők 40 programot fenn fogjuk tartani. Mindenkitől megköveteljük, hogy megadják a tiszteletet.

Ám az elért eredményeket meg is kell védeni, kanyarodott rá nem titkoltan a kampányra a miniszterelnök. "Amikor Magyarország mellett döntenek a befektetők, az az a körülmény, hogy Magyarország biztonságos ország. A legfőbb feladat, hogy ezt megvédjük, Magyarország biztonságát meg kell védeni. Ha április 8. után nem egy nemzeti kormány alakul, akkor még baj is lehet", mondta.

A nyírbátori Rosenberger-beruházást 2016-ban jelentette be Szijjártó Péter. Akkor azt közölték, hogy a kormány 858 millió forinttal támogatja a családi tulajdonban lévő német Rosenberger cég 3,1 milliárd forint értékű, zöldmezős, nyírbátori beruházását. "Az autóipari alkatrészeket gyártó üzemben 400 új munkahely jön létre a nagyobb munkanélküliséggel sújtott keleti országrészben, és tovább növekszik az autóipar országos súlya a foglalkoztatásban és a GDP-n belül", írtuk akkor.

Orbán Viktor előtt beszédet mondott Simon Miklós fideszes térségi országgyűlési képviselő is, aki arról beszélt, hogy mennyivel több munkahely van a régióban most, mint egykor. Azt mondta, 7000 új munkahely teremtődött, ebből 3000 közfoglalkoztatásban, 4000 a versenyszférában. Felsorolta az elmúlt évek nagyobb beruházásait, fejlesztéseit, útépítéseit is a környéken. Tett egy olyan furcsa megjegyzést is, hogy igaztalanok azok a vádak, amelyek szerint a Fidesz és ő maga ne támogatná a várost. Szerinte ez nem igaz.