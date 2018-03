Eső, fagyott eső, ónos eső, jelentős havazás jön, ebben a sorrendben

Jól kihasználta a tavaszias időt? Nem? Most egy ideig már nem is fogja! Hétvégén - ahogy már írtuk korábban is - ugyanis újra előkereshetjük a meleg kabátokat.

Pénteken egy elég komoly esővel indít az időjárás, csak úgy bemelegítésként. Szombaton jön az igazi varázs: havazás, hófúvás, ónos és fagyott eső érkezik a Dunától keletre. A nyugati oldalon és az Északi-középhegységben keményít be rendesen, ott havazásra és hófúvásra kell számítani. Az Alföldet fagyott és ónos eső áldja meg aznap.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt javasolja, szombaton délutántól aki teheti, ne induljon útnak.

Vasárnap kicsit fellélegezhetünk, gyengül a szél, és megszűnik a havazás - egészen hétfőig, amikor dél felől újabb havazás érkezik. Szép hétvégét kívánunk!