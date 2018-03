A kórház szerint jogszerű volt az autista fiú lekötözése

A súlyosan beteg autista fiú édesanyja múlt pénteken az RLT Híradónak azt mondta, 17 éves fia két hétig feküdt a Kaposi Mór Oktató Kórház pszichiátriáján, és szinte végig le volt kötözve.

A fiam teljesen pucéran feküdt az ágyon megkötözve, párna, ágynemű nélkül, betakarás nélkül, esetenként bukóra nyitott ablak mellett.

Az anya, Sipos Irén azt is állítja, fia állapota szinte napról napra romlott. Pár nap után észrevette, hogy a gyerek teste tele van sérülésekkel:

a feneke, és a kötözés helyén, a csuklója és bokája is sebes volt.

Amikor kérdőre vonta a kórházat, azt mondták neki, hogy azért sebes a fiú feneke, mert odavizelt az ágyra maga alá, az pedig kicsípte. Az anya szerint ha lett volna a fia alatt lepedő, akkor könnyen kicserélhették volna alatta, "hiszen hova pisiljen, hogyha meg van kötözve."

Az ügyben megkerestük a Társaság A Szabadságjogokért emberi jogi jogvédő civil szervezetet, akik azt írták: ú"A pszichiátrián alkalmazható ún. korlátozó intézkedéseknek (amilyen pl. a lekötözés) szigorú szabályai vannak, a látottak alapján ezek nyilvánvalóan nem kerültek betartásra, még akkor sem, ha azok elrendelésére jogszerűen került sor.

A betegnek sérülhetett a testi épséghez, egészséghez és emberi méltósághoz való joga.

Az elrendelés feltétele, hogy a gyógykezelés alatt álló személy veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsítson, kérdés, hogy ez egyáltalán megvalósult-e a lekötözés előtt, illetve annak teljes időtartamára."

A TASZ azt is írja, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény már többször felszólította a részes államokat, így tehát Magyarországot is arra, hogy hagyjon fel a kötelezően alkalmazott korlátozó intézkedésekkel – mint a fizikai korlátozások gyakorlatával –, mert ezek a kínzás és más embertelen vagy megalázó bánásmód körébe esnek. Az autista fiú édesanyja a TASZ szerint akár személyiségi jogi pert is indíthatna a kórházzal szemben.

Az anya azt is mondta, hogy fia nem tud beszélni, de ő a második héten már látta a szemében a fájdalmat. Panaszt tett, de nem foglalkoztak vele. Azt sem engedték, hogy este a gyerekével maradhasson a kórházban.

A TASZ azt mondta a RTL-nek, hogy súlyos jogsértést követett el a kórház azzal, hogy az anyát nem engedték be beteg fiához.

"Mivel ő nem cselekvőképes, a kapcsolattartási joga, tehát hogy a szülője vele tudjon lenni, döntéseket tudjon hozni a nevében, és nyomon követhesse azt, hogy milyen ellátásban részesítik, ez teljesen alapvető jog."

A kaposvári kórház közleményben reagált a múlt pénteki Híradóban megjelenő történetre, amiben többek között azt írják, a fiú veszélyeztető magatartása és állapota miatt gondolták szükségesnek a lekötözést, amit az osztályon jogszerűen végeztek el és dokumentáltak, a beteg érdekeit és jogait, és az ápoló személyzet jogait is figyelembe véve.

"A hozzátartozó – annak ellenére, hogy ő kérte a beteg felvételét – folyamatosan elégedetlenségét fejezte ki a kezeléssel és a munkatársakkal kapcsolatban. Tekintettel a beteg korlátozására és állapotára, bírósági bejelentést tett az intézmény, megtörtént a szakértői vizsgálat, és a bíróság végzésben elrendelte a kötelező gyógykezelést. A kapcsolattartás a hatósággal folyamatos volt, a bíróság a kötelező gyógykezelés fenntartását szükségesnek látta. A bíróság tájékoztatása szerint a bírósági végzés felülírja a gondnok döntését."

Szombaton aztán a beteg fiú két hét után végül átkerült a pécsi gyerekklinikára. Az anya azt nyilatkozta az RTL Híradónak:

"Kaposváron a fiammal embertelenül bántak. Ez a szó a legjobb kifejezés arra, ami ott történt. Most már tudom azt, hogy a gyerekem jó helyen van."