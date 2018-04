Két társelnök veheti át a Jobbik vezetését

Társelnökök irányíthatják a következő időszakban a Jobbikot – jelentette be Z. Kárpát Dániel a Hír TV Reggeli járat című műsorában.

Mint arról a párt alelnöke beszámolt: az elnökség tegnap arra tett javaslatot, hogy Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás irányítsa a Jobbikot. Két héten belül tartják a kongresszust, ahol megtörténhet a tisztújítás.

„A Jobbik elnöksége konkrét javaslatot is tud tenni ebben a kérdésben. Meg is született ez a javaslat, amelyet itt is módomban áll ismertetni.

Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton társelnökségére fog az elnökségünk javaslatot tenni.

A tekintetben, hogy a két egymást kiegészítő, de mégis egészen másfajta karakter képes továbbvinni azt a fajta vezetési stílust, azt a fajta morált, amely Vona Gábor örökségét képes ápolni, és képes egyben tartani" – közölte Z. Kárpát Dániel.

Vona Gábor eddigi elnök a választási eredmények ismertetése után lemondott a pártelnökségről, majd másnap bejelentette, hogy a parlamenti mandátumát sem veszi át.

Az ÁSZ által kirótt 660 millió forintos büntetésről a Z. Kárpát azt mondta: a Fidesz „politikai bunkósbotként használja a számvevőszéket”, és egyelőre az összeg harmada sem gyűlt össze.