Meggyanúsított ex-főügyész: Mondtam Gyárfásnak, hogy forduljon a rendőrséghez

Csütörtök reggel írtuk meg, hogy a Gyárfás-ügyben bűnpártolással gyanúsított Ihász Sándor volt főügyész szerdán hivatalosan benyújtotta a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF) a gyanúsítás tételes cáfolatát. Akkor még azt mondták, Ihász kész válaszolni az ügyészség bármilyen további kérdésére, de a cáfolat tartalmi elemeiről azonban csak később kívánnak tájékoztatást adni. Emlékeztetőül: Ihászt azért vádolják bűnpártolással, mert nem szólt senkinek, amikor a megzsarolt Gyárfás segítséget kért tőle, és megmutatta neki, hogy mivel akarják zsarolni - egy Portik Tamással folytatott beszélgetés leiratával.

A hvg.hu délutánra megszerezte és közölte Ihász 15 oldalas vallomását. Eszerint Gyárfás neki az irodájában semmilyen iratot nem adott, hanem tavaly szeptemberben elmondta, "hogy egy ismeretlen személy felkereste a lakhelyén, és átadott neki egy pár oldalas, géppel írt, töredékes és összefüggéstelen szövegrészleteket tartalmazó iratot, melyben félmondatok, kipontozott részletekkel megszakított szöveg szerepelt, amit részére egy ismeretlen kopasz személy adott át azzal, hogy katasztrófa lesz."

Állítása szerint Gyárfás azt mondta neki, hogy nem tudja, ki és mikor készíthette a jegyzeteket, és a szöveg mire vonatkozhat, továbbá beszámolt arról is, hogy a levél átvételéért semmilyen ellenszolgáltatást nem kértek. Gyárfás szerint a szöveget „bárki megírhatta volna, aki veszi a fáradtságot arra, hogy a Fenyő-ügyben a sajtóban évtizedek óta újra, és újra megjelent, őt érintő rémhíreket, pletykákat, semmivel sem bizonyított állításokat tartalmazó cikkeket, anyagokat elolvassa”.

Ihász azt állítja, azt tanácsolta Gyárfásnak, hogy egy ügyvéddel menjen be a rendőrségre és tanúként mondjon el mindent. Azt is állítja az ex-főügyész, hogy a házkutatáskor az irodájában lefoglalt leiratot aztán egy Belgrád rakparti étteremben kapta Gyárfástól, és annak tudatában vette át, hogy a tanácsának megfelelően Gyárfás és ügyvédje, Bánáti bemennek a rendőrségre.

Októberben Ihász szerint ez meg is történt, aztán Gyárfáshoz novemberben dobták be a hangkazettát, mire Ihász azt tanácsolta Gyárfásnak, hogy tegyen feljelentést. Amikor Gyárfás november 27-én feljelentést tett, akkor azzal egyidőben már Ihász irodáját is megszállták a rendőrök, és visszavonták vezetői megbízását.

