"Vagy elmész,  vagy kicsinállak!"

Számos tanár gyomorgörccsel jár be dolgozni abba az angyalföldi iskolába, ahol a gyermekbántalmazási ügybe keveredett volt fideszes polgármester, Putnoki Zsolt az igazgató. Megkérdeztünk két ott dolgozó tanárt, milyen az iskolában a helyzet az új intézményvezető kinevezése óta. A forrásaink viszont csak név nélkül mertek megszólalni, mert ha marad Putnoki, szerintük további szankciók következnek. A tanárok szerint az igazgatónak fogalma sincs, hogyan kell vezetni egy iskolát, mások dolgoznak helyette, ha rajta múlt volna, el sem tudták volna kezdeni a tanévet. Putnoki a megbeszéléseken nem nagyon engedi felszólalni a tanárokat, meg egyébként sem "vitatkozik hisztis nőkkel". A helyi cigány önkormányzat vezetője pedig bejelentette, hogy akár tüntetni is készen állnak, ha nem menesztik az intézményvezetőt.

Megzsarolta az anyát: ha beszél, elveszik tőle a gyereket

Miután Putnoki összeverekedett egy 13 éves roma fiúval az igazgatói irodában, észrevette a folyosón, hogy a síró gyerek elmesélte a történteket egy tanárnak. Ezután a forrásunk szerint az igazgató – a legjobb védekezés a támadás alapon – hívta ki a rendőrséget. A rendfenntartók kiérkezésekor viszont a tanárnál is betelt a pohár, és elmondta nekik, hogy az igazgató a hibás.

Az anya azért nem tett az eset után azonnal feljelentést, mert az intézményvezető megfenyegette, ha beszél a rendőrséggel, a gyerekét azonnal kirúgja, sőt azt is mondta neki:

mivel így neveli a gyerekét, gondoskodik arról, hogy elvegyék tőle.

– idézte fel az anyát egyikük.

A nehéz körülmények között élő anya nem volt tisztában a jogaival, így hitt az igazgató fenyegetésének, zokogott, és félt hogy elveszik a gyerekét, és a költözés tűnt az egyetlen megoldásnak számukra - idézte fel az egyikük.

A másik ott dolgozó, akinek szintén elmesélte az anya a fenyegetést, arra kérte őt, hogy vegye fel a kapcsolatot a családsegítő szolgálattal és egy pszichológussal is, mert látta, hogy a gyerek traumatikus állapotba került a verés után. A forrásunk úgy tudja, a szülő azóta feljelentés tett, és megpróbálnak maradni. Amúgy nehéz körülmények között élő, de tisztességes családnak írta le őket.

Putnoki Zsolt 2011-ben az RTL Klub híradójában

A megkérdezettek megerősítették, hogy nem ez volt az első ilyen eset, volt amikor következmények nélkül bántalmazhatott az intézményvezető, mert a gyermekotthonban nevelkedő gyerekekért nem tudnak kiállni a szüleik. Előzőleg pedig Putnoki egy roma kislányt guggoltatott felemelt kézzel az irodájában 45 percig, amikor a gyerek elkezdett sírni, letehette a kezét, és az igazgató háromszor megütötte a fejét.

Tanár néni, négy fal között történt, mivel fogjuk tudni bizonyítani? Úgyis mi maradunk alul, mert az igazgató az igazgató, mi meg romák vagyunk.

– idézett egy másik megvert diákot a tanár.

Betelt a pohár

A tanárok azt mondják, gyomorgörccsel járnak be dolgozni, az eset után pedig több mint tízen terveznek felmondani.

Az egyik forrásunk szerint a tanárok eddig azért nem szólaltak fel, mert az igazgató megfélemlítette őket, illetve a tantestületben vannak kegyeltek, akikkel nem lehetett összefogni.

Most viszont betelt a pohár. Azonban továbbra is félünk, mert ha a felszólalásunk után sem történnek változások, akkor szankciók következhetnek.

– mondta a tanár.

Az értekezleteken nem lehet felszólalni, sem kérdezni, mert az igazgató szerint "ez nem az a fórum", illetve "hisztis nőkkel nem vitatkozik" – idézte fel egyikük. A másik tanár szerint is csak akkor érdemes véleményt nyilvánítani, ha az igazgatóval ugyanazt gondolja valaki, különben büntetésre lehet számítani. "Lehet szervezkedni ellenem, de nem érdemes", "Nem kell beszélgetni, sem véleményt mondani" – hangzott el az igazgató szájából egyikük szerint egy három napos tréningen.

Nem tudni, mit csinál az igazgató

A beszámolók szerint, miután Putnoki bekerült az igazgatói székbe, kilenc tanár lépett ki az iskolából. Sok tanárnak túlóráznia kellett, amit volt, hogy csak hónapokkal később fizetett ki az iskola.

Az egyikük szerint Putnoki többnyire bezárkózik az irodába, az e-mailekre nem válaszol, csak 14-18 óráig lehet őt elérni. A másik tanár is többnyire zárt ajtókkal találkozik, gyakran még a megjelölt időpontban sem tudja elérni az intézményvezetőt.

Azt egyikük sem tudja, hogy mit csinál az igazgató egész nap a bezárt irodában.

A két igazgatóhelyettes keményen dolgozik, de ők se tudnak elintézni mindent, állítják a megkérdezettek.

Mindketten arról számoltak be, bár minden igazgatónak négy órát kellene egy héten kötelezően tanítania, Putnoki ezt nem teljesíti. Egyikük szerint az iskola még most sem kezdte volna el a tanévet, ha rajta múlik, mert fogalma sincs, hogy mit kell csinálni, számolt be a forrásunk. Putnokinak nem hogy vezetői tapasztalata nincs, még csak most lett egyéves a pedagógus diplomája.

"Vagy elmész, vagy kicsinállak!"

– mondta az intézményvezető az egyik kollégájának, aki rendbe akarta tenni az elmérgesedő kapcsolatukat.

A tanárok elismerik, hogy valóban vannak problémák, de egyértelműen úgy gondolják, hogy ezeket nem ilyen embertelen módon kellene megoldani. Előfordult, hogy olyan gyerek volt elkülönített büntetésben, aki – mivel nehéz körülmények között él –, aznap még nem is evett.

Putnoki egyébként azt is nehezményezte, hogy

ő kemény munkával megpuhítja a gyerekeket, vannak kollégák, akik meg jópofiznak velük.

– idézte fel az egyik tanár.

Az iskola idén csak egy első évfolyamot tud elindítani, aminek az egyik oka az, hogy évről évre szinte minden iskolában egyre kevesebb a gyerek, viszont az sem segít, ha a fél kerület arról beszél, hogy az igazgató gyerekeket ver.

Készen állnak tüntetni

Szerdán lakossági fórumot tartott Jakab Sándor, a kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) elnöke, ahol a szülők tucatnyi olyan esetet soroltak fel, amikor Putnoki bántalmazta a gyerekeket, áll a RomNet oldalán. A CKÖ elnöke bejelentette, hivatalos panasszal fog élni, amelyben az igazgató menesztését követeli, sőt tüntetni is készen állnak, annak érdekében, hogy távozzon a "Szabolcs megyéből ide vezényelt, nyakunkba ültetett intézményvezető".

Borítókép: Szekeres Máté / Index.