Most lángoló műanyaghulladék miatt van bűz Hatvanban

A Katasztrófavédelem híre szerint 200 négyzetméternyi műanyaghulladék gyulladt ki hétfő délután Hatvan külterületén, a Csányi út mentén. A tűzoltók több oldalról támadva, hét vízsugárral kezdték meg az oltást. Arról egyelőre nincs hír, hogy került-e szennyezőanyag a levegőbe.

Mint ismert, hónapok óta elviselhetetlen bűz terjeng Hatvanban. A lakók és most már az agrárminiszter is azt állítja, hogy a szag a hulladékkezeléssel foglalkozó Hunviron cég telephelyéről érkezik, a cég azonban tagadja a vádakat. Nagy István szerint a környezetvédelmi hatóság kötelezte a céget a szag megszüntetésére, azaz, hogy vezessen be mechanikai, biológiai, fizikai, kémiai bűzcsökkentő intézkedéseket, a cég azonban fellebbezett a határozat ellen.