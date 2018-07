Hiánypótló művet készítettünk a nyár sztárjáról

Az egész országot hetek óta lázban tartja a kérdés:

vajon hol bukkan fel legközelebb egy medve?

Egy emberként várta mindenki, mikor készül újabb videó az állat országbejáró körútjáról, vagy fotó az itt-ott emlékként hagyott mancsnyomairól.

Minden május 23-án kezdődött, amikor a Nógrád megyei Somoskőújfaluban először felbukkant a MEDVE. Szlovákia felől érkezett, és épp békésen üldögélt a vasúti síneken, ekkor fotózta le a MÁV pályafenntartó dolgozója alig hetven méterről. Innen indult a MEDVE két hétig tartó rögös útja: északról délre haladva megjárta többek között Nógrád megyét, Heves megyét (ahol kollégánk kalandos és veszélyes medvevadászatra is indult), Pest megyét és Csongrád megyét. Volt, hogy az elaltatási akció bizonyult sikertelennek, de olyan is, hogy egy időre még az állat nyomát is elveszítették.

Június 8-án aztán véget ért a több száz kilométeres nagy országjárás.

A Csongrád megyei Sándorfalvára próbált az állat bejutni, de még aznap éjjel elfogták, elkábították, és elszállították a Szegedi Vadasparkba, így nem derülhetett ki, hogy Románia felé fordult volna, hogy kikerülje a déli határzárat, vagy a Tiszán úszott volna át.

Ekkor kiderült: akit eddig Robinak és Maci Lacinak is becéztek, az nem egy hároméves hím medve, hanem egy tízéves nőstény. Napokig kérdéses volt a MEDVE sorsa, végül június 13-án nyomkövetővel engedték szabadon a magyar–szlovák határnál.

Három nappal később, június 16-án aztán az ország újra egyként sóhajtott fel,

amikor északon ismét medveszpotting történt, ezúttal a Borsod megyei Sajókeresztúron.

Sokáig azt hitték, ez ugyanaz a MEDVE, ám végül kiderült, hogy nem. Ez egy sokkal nagyobb, legalább kétszáz kilogramm körüli anyamedve volt, boccsal. Az anyát június 20-án már Füzesabony főutcáján látták, ahonnan Kál felé vette az irányt, de itt a bocsot már nem látták.

Mindeközben az ország különböző pontjain beazonosítatlan medvék is feltűntek, amelyekről nem sikerült megállapítani, hogy a MEDVE vagy az anyamedve kategóriába tartoznak-e, vagy ezektől független és önálló példányokról van-e szó. Sokáig úgy tűnt, június végén véget ért a medvék országjáró korzózása. Július 8-án aztán újra levideóztak egy szabadon grasszáló medvét, ezúttal Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Mályi község közelében.

Ennyi medvefelbukkanást nehéz fejben tartani, ezért

mi most elkészítettük Magyarország nagy medvetérképét, hogy egy kattintással megnézhesse, mikor, hol és mennyi medve bukkant fel az ország területén.

Az észleléseket három kategóriába soroltuk:

a MEDVE,

az anyamedve és a bocs,

beazonosítatlan medve.

Azt is kiválaszthatja, épp melyik típust szeretné a térképen látni: mindhármat egyszerre vagy épp csak az egyiket. Ha ráviszi az egész kurzorát a térkép bármelyik medvefejére, akkor röviden infókat olvashat az eseményről, ha viszont rákattint valamelyikre, meglátja, hogy a fejek a cikkeink linkjeit rejtik.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)