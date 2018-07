Visszadobták a német jegybankár iszlámról szóló könyvét

Thilo Sarazzin, a német jegybank egyik volt igazgatója bírósághoz fordul, amiért a könyvét az érvényes szerződés ellenére nem adja ki korábbi kiadója. Sarazzin 2010-ben egy, a bevándorlást vitató könyvével lett híres, amelyben a német bevándorláspolitika bukását vetítette elő, a multikulturalizmust pedig kivitelezhetetlennek nevezte.

A Random House (a világon az egyik legismertebb kiadója) még májusban mondott nemet a könyvre. Pénteken a szóvivőjük úgy nyilatkozott, hogy nem akarják megakadályozni a könyv megjelenését, és azt javasolják Sarazinnek, hogy keressen másik kiadót. A szerződést még 2016 novemberében kötötték, Sarazzin februárban küldte el a Miként fogja vissza, és fenyegeti a német társadalmat az iszlám munkacímű kéziratot. Bestsellerré vált korábbi, 2010-es könyve a német szélsőjobboldal, és annak legnagyobb pártja, az AfD körében is népszerű.

A könyv kiadását a FinanzBuch kiadó vállalta át, és augusztusban meg is jelenhet. Sarazzin, aki egyébként Berlin állam volt pénzügyminisztere, viharos időszakban jelenteti meg könyvét. Horst Seehofer, német belügyminiszter múlt héten lengette be a lemondását, szintén a bevándorlásról szóló koalíciós vita miatt, ami továbbra is fenyegeti a koalíciós kormányt, és Angela Merkel többségét a parlamentben.

Sarazzin – aki egyébként volt SPD tag – 2010 óta több botrányt megélt, többek közt a migránsok értelmi képességeit kérdőjelezte meg, amiért később bocsánatot kért. A bírósági tárgyalásra a mai nap kerítenek sort Münchenben. (Guardian)