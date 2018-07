Cserkészek: nem igaz, hogy származásuk miatt nem mehettek a romák a táborba

Ahogy a 168Óra szerdai cikke alapján mi is beszámoltunk, egy borsodi, hátrányos helyzetű, többségében roma gyerekekkel foglalkozó iskola célja lett, hogy saját cserkészcsapatuk lehessen. Hosszú időn keresztül folytak az egyeztetések a Magyar Cserkészszövetség és a sajókazai Dr. Ámbédkar iskola között, ámde

A: Az iskola elmondás szerint először 2017 nyarán a már befizetett cserkésztáborba nem mehettek el, illetve saját cserkészcsapat alakítására sem kaptak engedélyt. Sőt, végül a szót sem használhatták. A cikkben idézték, hogy az igazgató elmondása szerint milyen indokok hangzottak el ezeken a megbeszéléseken, többek között olyanok, hogy sem származásunk, sem hitünk alapján nem illenek a magyar keresztény cserkészek közé.

B: A cserkészszövetség közleményben reagált, azt írták, nekik eleve fenntartásaik vannak a kizárólag romákból álló cserkészcsapat felállításával szemben, mert az integrációban hisznek, plusz a borsodi szövetség szervezői nem az alapszabálynak megfelelően jártak el, a tábori befizetéseket pedig megvizsgálják. De kirekesztő megjegyzést ők nem tettek, és a cikkben hivatkozott kirekesztő indokok, mondatok nem hangoztak el. És az a tábor, ahová nem mehettek el eleve egy zárt tábor volt, amihez nem lehet csak úgy csatlakozni.

Időközben azonban megérkeztek a Magyar Cserkészszövetség részletes válaszai a délelőtt küldött kérdéseinkre, illetve nyilvánosságra hoztak egy levelet, amit még februárban írtak a borsodi iskola igazgatójának, emellett a 168 Óra is jelentkezett egy újabb cikkel, így most megpróbáljuk összeszedni, miről is van, volt szó.

A borsodi iskola diákjai és tanárai 2014-től már részt vettek különböző programokon, amelyeket a cserkészszövetség szervezett. Majd céljuk lett, hogy saját cserkészcsapatuk lehessen, így erről elkezdtek egyeztetni a Magyar Cserkészszövetséggel, ahogy a cserkészszövetség maga írja, elindult egy önálló cserkészcsapat megalapításának folyamata.

Az iskola szerint tavaly, 2017 nyarán volt valamiféle fordulat, amikor mikor ők már befizették egy táborba néhány diákjukat, onnan mégis visszautasítást kaptak.

És itt válasszuk ketté a tábor kérdését és az önálló cserkészcsapat megalapítását.

A tábor

Az iskola elmondása és a cikk szerint olyan indokokkal mint hogy "ez a tábor bensőséges lesz, csak a mieinknek szerveződik", illetve "sem származásuk, sem hitük alapján nem illenek a magyar keresztény cserkészek közé". Megkérdeztük a Magyar Cserkészszövetséget, akik azt írták, nem igaz, hogy ilyen indokokkal utasították volna el őket:

A cserkészcsapatok csak saját tagjaik számára szerveznek tábort. Vendégeket bármely tábor fogadhat, de az adott tábor nem kívánt akkor élni ezzel a lehetőséggel. Ez a belső szabályzatunk szerint mindig a tábor vezetőjén múlik

- írták, az elutalt pénzre pedig azt mondták, hogy a borsodi iskola kérés nélkül, saját kezdeményezésre utalta el. Azt is hozzáteszik, hogy

A Magyar Cserkészszövetség minden fiatal számára nyitott, akik elfogadják az értékeinket és a szabályainkat. Nem kivételek ez alól a roma fiatalok sem, tagjaink között is vannak roma gyerekek. Ez a tábor nem fogadott külsős résztvevőket, ez a döntés nem irányult konkrét személyek vagy etnikum ellen.

Önálló cserkészcsapat alapítása

Ez a fontosabb kérdés, hiszen itt, a Magyar Cserkészszövetség leveléből, amelyben az iskola igazgatójának írják le idén, 2018 februárjában, hogy miért szakítják meg velük a kapcsolatot, kiderül, hogy ők mit tekintettek valóban problémának. Azt írják:

"Voltak fenntartásaink egy kizárólag romákból álló cserkészcsapattal kapcsolatban, hiszen mi elsősorban az integrált oktatásban hiszünk. Ugyanígy kétségeink voltak a vallásosságot érintően is. A cserkészet vallásos mozgalom, és mint ilyen a hozzánk tartozó gyerekek vallásos nevelése kiemelt fontosságú számunkra. Mint a World Organization of the Scout Movement tagjai, minden vallásra nyitottak vagyunk mind az egyén, mind a fenntartók részéről. Azonban a beszélgetéseink során Ti is elismertétek, hogy nem feltétlenül álltok készen a gyerekek vallásának megfelelő lelki munkára. Mindezek ellenére azonban nyitottan és segítőkészen álltunk a kezdeményezésetek elé. A tavaly őszi találkozásunk során külön hangsúlyoztuk, hogy a Magyar Cserkészszövetség egy értékközpontú szervezet. Az Alapszabályunknak megfelelően nyitottak vagyunk mindenkire, aki elfogadja elveinket és értékeinket. Ennek fényében mondtuk akkor, hogy bármennyire értékes is a tevékenységetek, lehet, hogy nem egymást keressük. Ekkor megnyugtattatok, hogy minden értékünket elfogadjátok és ez alapján kívánjátok a cserkészcsapatotokat felépíteni."

Majd azt írják, akkor jutott tudomásukra egy cikk, amely 2017 októberében született, és ami az iskola oldalán jelent meg. Ebben a cikkben egy beszámoló van arról a táborról, amit francia cserkészek tartottak meg Borsodban, amin részt vettek az iskolai diákjai. A hosszabb beszámolóban azonban van egy olyan rész, amit különösen sérelmesnek vett a cserkészszövetség. Amikor arról írnak, hogy a magyar cserkészszövetséggel kudarcba fulladtak a megbeszélések olyan rész jön:

A magyar cserkészmozgalom- a legtöbb más cserkészmozgalomhoz hasonlóan- a jobboldali és a jobboldali politikával egyetértő egyházi mozgalmak hatása alá került. A magyarországi nacionalista mozgalmak- nem különbözve ezzel Kelet-Európa legtöbb más nacionalista mozgalmától- át vannak itatva cigányellenességgel. Ennél több magyarázat nem is szükséges annak megértéséhez, miért vallott kudarcot a Dr. Ámbédkar Iskola és a magyarországi cserkészek közös táborszervezési kísérlete, miközben megállapíthatjuk, a magyar cserkészek között is találhatóak értelmes emberek. Sajnálatos tény, hogy az ő hangjuk el lett hallgattatva. Szerencsére a táborszervezők nem adták fel és a tábor végül egy Magyarországon kívüli nagyon progresszív cserkészmozgalom elkötelezett tagjainak segítségével került megszervezésre

A cserkészszövetség azt írja a levélben, döbbenten olvasták ezt az írást, túl komoly vádak szerepelnek benne, például a cigányellenesség.

"Mindezek alapján azt érezzük, hogy nemcsak az általunk képviselt értékekkel és elvekkel nem tudtok egyetérteni, de azokat negatív színben feltüntetve romboljátok a jó hírnevünket nagy nyilvánosság előtt. Joggal felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért nyilatkoztok így egy szervezetről, amelyhez épp csatlakozni szándékoztok? Nem hisszük, hogy ilyen hozzáállással részt tudnátok venni a mozgalmunk és szervezetünk életében" - írják, és hozzáteszik azt is, hogy a szervezetben fontos, hogy nem a külső nyilvánosságot használják a problémák megoldására.

Az eddigi kételyeinket és az ezt kiegészítő történteket látva azt gondoljuk, hogy jóval messzebb vagyunk egymástól annál az értékközösségnél, amit egy cserkészcsapat alapításához szükségesnek gondolunk

- írták februári levelükben. Amelyben tehát közölték, nem támogatják az iskola fenntartásában működő cserkészcsapat felállítását, illetve a szó védjegytulajdonosaiként felszólították őket, hogy ne használják a cserkész kifejezést a saját rendezvényeikre, közösségeikre. (A levelet itt tudja teljes terjedelmében elolvasni) Nekünk küldött levelükben hozzáteszik, "ez ugyanakkor, ahogy a levelünkben is kifejtettük, nem jelenti azt, hogy ne tartanánk értékesnek a munkájukat, amit a roma fiatalok körében végeznek. Már csak azért is bízunk abban, hogy a munkájuk eredményes és hatékony, mivel ők professzionálisan dolgoznak ebben, mi pedig önkéntesekkel építkezünk".

A 168Óra legfrissebb cikkében, idéznek az iskola igazgatójának egy leveléből, amit a cserkészszövetségnek írt. Ebben felsorolja, cserkészvezetői képzéseken vettek részt, és azt is, hogy hány táborból kaptak elutasítást, és azt írja, ezeken a megyei megbeszélések a saját csapat alapításáról is sorra megakadnak

A jelenlétünkben nem hangzott el utalás a származásunkra, de az előzmények alapján kollégáim is, diákjaim is arra gondolnak, hogy csakis ez lehet az akadálya a tábori részvételünknek

- írta 2017-ben, de később az országos vezetőséggel történő tárgyalásokra már azt mondja, ott elhangzott, hogy sem származásuk, sem hitük alapján nem illenek a szövetségbe.

A 168 Óra azt is írja, hogy a saját cserkészcsapat megalakításának megtagadását korábban azzal is indokolta a cserkészszövetség, hogy miket írt az iskoláról, illetve vezetőjéről a szélsőséges Kuruc.info oldal. A cikk szerint végül ez a bejegyzés, amit a levelében a cserkészszövetség kifogásolt, és sértőnek nevezett csak ürügy volt, hogy lezárhassák ezt a kérdést.

A cikk az időzítést is kifogásolja. Azt írják: "A gyerekek táboroztatásának megtagadása tavaly nyáron történt, a Dr. Ámbédkar Iskola önkéntesének írása viszont októberben jelent meg, így hiába részletezik a rá több mint négy hónappal kelt levelükben ennyire körültekintően az értékkülönbségeket a Magyar Cserkészszövetség vezetői, azok biztosan nem az inkriminált cikkben gyökereznek".

A szövetség szerint azonban ebben a levélben a teljes folyamatot veszik végig, a hangsúlyok a végső döntésen vannak, az pedig a cserkész kifejezés használatának megvonása.

Egy őrsön belül nem létezik "roma tag" és "nem roma tag"

Az igazgatónak írt levélben ugyan jelzi a Magyar Cserkészszövetség az értékkülönbséget, illetve a vallásossággal kapcsolatot fenntartásaikat, ám mégis erre az októberi bejegyzésre hivatkoznak a folyamat megszakításánál. Most, a nekünk elküldött levelükben ezt részletesebben magyarázzák:

Azt írják:

"Azt gondoljuk viszont, hogy különbséget kell tenni aközött, hogy befogadunk bejelentkező gyermekeket / fiatalokat a meglevő csapatainkba (erre a válasz feltétlenül igen) - és aközött, hogy támogatjuk-e új cserkészcsapat alapítását olyan felnőtt, nem cserkész vezetők által, akik nem értenek egyet az értékeinkkel. Annál is inkább az első verziót támogatjuk, mert azt gondoljuk, a gyermekek egymás közti találkozása, a sokféleség személyes szinten való megélése az, amit mi integrált nevelésnek hívunk. Egy őrsön belül nem létezik "roma tag" és "nem roma tag". Csak Kriszti van, Zsófi, Bogi, vagy Milán, Ottó, Benedek.

Teljesen más kategória azonban a belépni kívánó, cserkészetet nem ismerő felnőttek. A cserkészmódszerünk gyermekek nevelésével foglalkozik. A felnőttektől nem várhatjuk el, hogy kívánságunkra megváltoztassák saját értékeiket, hiszen ez az ő saját döntésük - nem cserkész felnőttek nevelése nem tartozik a tevékenységeink közé. Mivel azonban a cserkésznevelésünk hangsúlyos eleme a felnőtt(ebb), személyes példa, egyáltalán nem mindegy számunkra, hogy ki(k) azok a vezetők, akik helyi szinten, a tetteikkel (nem csak a szavaikkal) vezetik a cserkészeket.

Mivel a cserkészetnek fontos ereje az önkéntesség (a mozgalmunkban részt vevő minden vezető önkéntes, az őrsvezetőktől az országos elnökségig), ezért tudnunk kell, hol vannak a kapacitásunk határai. Ezért (többek közt) jelenleg nem mindenhol tudunk biztosítani olyan állandó, cserkész jelenlétet, ami hosszú távon lehetővé tenné olyan felnőttek becsatlakozását is, akik esetleg teljesen más értékalapról indulnak. De a mi főtevékenységünk a gyerekek, fiatalok nevelése, nem a felnőtteké. Éppen ezért fontos számunkra, hogy külsősként cserkészcsapatot alapítani kívánó felnőttek esetében szakmailag szigorú(bb)an járjunk el - pont azért, mert fontos számunkra, hogy a cserkészetbe bekapcsolódó gyermekek olyan példát, olyan vezetést kapjanak, amiből megtanulhatják egymás munkájának a tiszteletét, a becsületesség, a világ jobbá tételére való törekvést."

