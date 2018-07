Ungár Péter: Szerencsétlen és hülye mondat volt

„Az a nagyon szerencsétlen és hülye mondat egy belső LMP-s kampányértékelő fórumon hangzott el. Nagyon restellem az egészet és nem is akarok mentegetőzni, de azt tudni kell, hogy bármi is hangzik el a videón, valójában nem jártam el jogszerűtlenül, és ezt maga Werber úr is elismerte az általa indított perben" – ezt nyilatkozta Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő a 7300.hu-nak adott interjújában. Ungárt arról kérdezték, hogy egy kiszivárgott videó tanúsága szerint szándékosan úgy írta alá a kampánytanácsadó Ron Werberrel a szerződést, hogy valójában nem volt erre jogosult. Mindezt azért tette, hogy ne kelljen a tanácsadót kifizetni.

Ungár közölte: leginkább az zavarja, hogy „ezt a hülye mondatot is az LMP elleni hadjárat részeként használják fel”, miközben a mondatot ő egyedül mondta. „Pedig a párt még azután is mindvégig tisztességesen járt el, hogy Werber úr a választások előtt egy nappal beperelt minket. Ezért én már a párt belső fórumain elnézést is kértem mindenkitől, és bármilyen következménye lesz, azt vállalom" – mondta Ungár, állítva: ebben az ügyben is indult már vizsgálat.