A kórházigazgató elment miniszternek, most már jöhetnek az ajándéktévék

Eddig akadályokba ütközött Ellenbacher Attila, a jótékonykodó tévészerelő az Országos Onkológiai Intézetnél, most viszont sikerült adománytévéket adnia a kórháznak. Az előző főigazgató, aki miniszter lett, még garanciát kért a tévészerelőtől, a mostani kórházigazgató viszont boldogan megelégedett csupán az ajándéktévékkel.

Nem egyszer számoltunk be Ellenbacher Attila egyedülálló akciójáról, amely abból áll, hogy mások számára feleslegessé vált tévéket javít meg, és aztán pusztán jótékonyságból kórházaknak, illetve más egészségügyi és szociális intézményeknek, gyermekotthonoknak adományozza. A tévészerelő nem kér cserébe senkitől semmit, ő örül, hogy új életre kelti a kidobásra ítélt készülékeket, a betegek, gondozottak pedig boldogok, hogy meg tudják nézni a Szulejmánt.

Fotó: Ellenbacher Attila Ellenbacher Attila ezt a négy tévét adta át az Országos Onkológiai Intézetben

Ellenbacher az elmúlt nagyjából hat évben több mint kétezer tévékészüléket adományozott, ám például az Országos Onkológiai Intézetben meglepő akadályba ütközött. Jelezték ugyanis neki, hogy az ajándék elfogadását (itt még képcsöves tévékről volt szó) "érintésvédelemhez és a műszaki garanciához" kötik, enélkül vigye a tévéket, ahová akarja, nem fogadják el.

Az akkori főigazgató, Kásler Miklós időközben az emberi erőforrások minisztere lett, az intézmény élére pedig Polgár Csaba került.

A főigazgató nagy köszönettel, gyorsan pozitívan válaszolt az e-mailemre. Az adományozási szerződésben a készülékekre továbbiakban garancia a nem szerepelt, ezért gondoltam, hogy részünkről az adományozásnak akadálya nincsen.

Kedden a tévéember át is adott négy, 81 cm-es, nagyjából 10 éves LCD-tévét az intézménynek, és reméli, hogy a továbbiakban is tud majd adományozni nekik tévéket.

Ehhez persze az kell, hogy az erre a célra létrehozott Ne Dobd Ki Alapítványnak legyen elég forrása a folytatáshoz. Hiszen az adományozáshoz nemcsak feleslegessé vált készülék kell, hanem az anyagokat, alkatrészeket, távirányítókat is be kell szerezni, illetve az ország legtávolabbi településire is el kell szállítani a tévéket.