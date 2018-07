L. Simon: A választók bennünket választottak meg, nem az írókat

Az elmúlt 3 év Tusványosainak legizgalmasabb vitája zajlott csütörtök délben: L. Simon László vitázott a Magyar Idők költő-rovatvezetőjével, Orbán János Dénessel arról, a politikának kellene-e leváltani azt a szörnyű liberális értelmiséget, vagy egyszerűen csak jobbat kellene csinálni. L. Simon szerint nagyon rossz irány, ha az értelmiség akarja megmondani a politikának, milyen döntéseket hozzon, a baloldalt is a saját értelmisége buktatta meg. Abból a pénzből pedig, amit a kultúrába tol az Orbán-kormány, most már akár eredményeket is fel lehetne mutatni.