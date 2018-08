Tényleg kilőnék Vácduka kóbor puliját?

Megbízható forrásunk azzal keresett meg minket, hogy tegyünk valamit gyorsan, mert hamarosan kilövik a falu kóbor puliját.

Tavasszal költöztünk a faluba, velünk egy időben érkezett egy puli is, akit kirakott a gazdája az autóból a falu határán. Az elején próbáltam befogni, adtam neki enni, inni, és hívtam az állatmentőket, de senkinek sem sikerült elkapni, kifogott mindenkin a kis puli. Mivel egygazdás terelő kutya, mindig elmenekül. A falu azóta szépen megszokta, hogy van egy közös kutya. De sajna egy hete kilövési parancsot adtak rá, mert párzási időszak van, és egy jó polgár polgári kanját megharapta, egy szuka miatt. Egy falubeli állatbarát kikönyörgött egy hetet a pulinak, ha addig valaki befogja, megmenekül a kis puli, ha nem, akkor lelövik.

Azonnal fogtuk magunkat, kocsiba ültünk, és utánajártunk, hogy valóban ilyen sötét jövő vár-e a kóbor hungarikumra.

A kutya gazdáját is megharaphatta

Szerencsénk volt, a faluban az első szembe jövő járókelő tisztában volt a helyzettel. Szerinte a párzási időszak hevében a puli nem csak a másik ebet harapta meg, hanem annak gazdáját is, amikor az védeni akarta, és felemelte a kutyáját. Az egyik munkatársának a férjével történt az eset, ezért értesült arról, hogy megkapta a veszettség elleni védőoltást, mivel nem tudni, hogy az állat milyen oltásokkal rendelkezik. A chipet sem tudták leolvasni, ha egyáltalán van. Azt viszont hitetlenkedve fogadta, hogy bárki ki akarná lőni a kutyát, erről még nem hallott, és egyébként is, annyi más lehetőség van.

Séta közben elmesélte, hogy melyik kapualjban szokott találkozni a pulival, aki szerencsénkre épp a bokrok között hűsölt a harminc fokos melegben.

Mi is úgy láttuk, hogy valóban nagyon félős a kutya, szeret tisztességes távolságot tartani. Egy csomag virsli után – ha a barátságát nem is, de azt elértük, hogy körülbelül fél méter közelségbe kerüljünk. Valóban nem az a fajta kutya, aki egy kis kaja miatt örök hűséget fogad, és bár nem mutatkozott agresszívnak, befogni mi sem merészeltük.

Senki sem akarja kilőni?

Egy másik lakos, aki korábban a kilövés hírét terjesztette, faggatózásunkra már nemleges választ adott. Kiderült, hogy mindenki együttműködik mindenkivel.

A kutyára szerinte kifejezetten veszélyes, hogy néha az út közepén üldögél, mert bármelyik száguldozó autó elcsaphatja. Meg az sem igazi megoldás, hogy a párzási időszakban a faluban lakók inkább nem sétáltatják a kutyájukat.

Az is baj, hogy most minden háznál van kitéve víz, és van, ahol enni is kap. Egyetlen házhoz kellene szoktatni, ahová be lehetne csalni, és akkor hívni az állatvédőket.

Egy aggódó lakóstól pedig azt tudjuk meg, hogy a falu egyik reménysége egy férfi, aki állítólag a kutyája által már egészen összebarátkozott a pulival. A férfit telefonon értük el, hogy megtudakoljuk, a kutyája mivel keltette fel a puli érdeklődését.

Úgy tűnik, a kutyám – aki egyébként nem puli, hanem faluvégi szerelemgyerek – kutyaszemmel elég jó nő.

Elmeséli, hogy kapott az állatvédőktől pórázt és szájkosarat, amivel igyekszik majd elkapni a kutyát, és akkor ki tudja hívni az állatvédőket, akik elszállítják.

Van-e félnivalója a pulinak?

A helyi állatvédő szervezet munkatársával is sikerült beszélnünk, aki elmondta, hogy volt egy olyan alkalom, amikor megtalálták a pulit, de akkor besétált egy házba, ahol senki sem volt otthon, a munkatársuknak pedig nem volt engedélye bemenni. Arról is beszámolt, hogy kisebb cirkusz is volt, amikor az állatbefogó emberük szabadságon volt, és nem ment ki minden nap keresni a kutyát, keret pedig nem volt a helyettesítésére.

Mi olyanok vagyunk, mint a postások, sok kutyával dolgozunk, és megérzik rajtunk a többi kutya szagát, ami nem minden kutyánál jön be. A kutya begyógyszerezése sem lenne szerencsés, mert mi van, ha a nagy melegben nem találjuk meg az elbódult állatot, mert az elhúzódik valahova, - és akkor meghal.

Az állatvédő elmondta, hogy veszélyes állat esetén lakott területen csak a helyi vadásztársaság lőheti ki a kutyát, senki más, de csak a rendőrség speciális engedélyével, még egy vaddisznó kilövéséhez is engedély kell, és ilyet nem könnyen adnak.

A rendőrség szakmai döntése, hogy milyen módon kívánják megoldani a helyzetet. Az altató lövedékhez speciális szakemberre van szükség, a közelben – 30 kilométerre – található az állatkert, ahol rendelkeznek ilyen lehetőséggel - ismerteti az állatvédő.

De őket egy kilövési engedély kiadásáról nem értesítenék, és közbe se nagyon tudnának avatkozni, mivel egyik hatóság sem köteles szólni nekik, hogy a vadásztársaság beadott hozzájuk egy engedélykérelmet veszélyes kutya kilövésére.

Kellemes meglepetés, hogy nem lett megmérgezve a kutya

– teszi hozzá az állatvédő.

Megkérdeztük, hogy egy ilyen antiszociálisnak mutatkozó pulinak lesz-e esélye új gazdára lelni.

Persze, hogyne, tudjuk szocializálni, most is van két olyan pulink, amikről vannak felvételek, hogy viselkedtek a befogásukkor, hogy mennyire befelé fordulók, sőt agresszívak voltak, most pedig a kolléganő ölében szétnyalogatják az arcát.

A puli nem egy egyszerű kutyafajta, vannak köztük kedvesebbek is, de sok az agresszív, viszont ki lehet velük alakítani egy bizalmi kapcsolatot. Ha egy embernek megnyílnak, akkor megmaradnak mellette. Elmondta, hogy 15-20 alkalommal is találkoztak befelé forduló, kóbor pulival, nem egyszerű állatok, ami érthető, mert ez egy munkakutya, és egyemberes állat.

A jegyző sem hallott kilövésről

Megkérdeztük a falu jegyzőjét, aki őszinte meglepetéssel az arcán cáfolta a hírt.

Mindig elcsodálkozom, hogy egy faluban milyen pletykák terjednek.

Két lehetőséget vázolt fel, ami a puli előtt áll. Az egyik, hogy valamelyik lakos befogja, bár ezzel sokan próbálkoztak már, de senki sem járt sikerrel. A másik, hogy a kutyát odaszoktatják egy helyre, ahol – ha sikerül elzárni –, kijönnek az állatvédők és befogják. Azt is elmondta, hogy az iskolakezdésnél okozhat majd a puli nagyobb problémát, mert a kerékpárosokat és a rollereseket például nem igazán szereti.