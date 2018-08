Gulyás Gergely: Heller Ágnes fontos a Fidesz-tábor egyben tartása miatt

Heller Ágnes filozófus néhány nappal ezelőtt egy lengyel lapnak adott interjújában zsarnoknak nevezte Orbán Viktort, mire jött Kovács Zoltán kormányszóvivő, aki öreg kommunistának nevezte az egyébként a Káder-rendszer ellen fellépő professzort.

A szombati kormánypárti Magyar Időkben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megszólalt a témában:

Heller Ágnes természetes közege a Farkasházy-féle szárszói találkozó vendégserege. E körön kívül legfeljebb az ellenében, így részben neki is köszönhetően majd hárommilliósra bővült Fidesz-szavazótábor egyben tartása miatt fontos, hogy teret adjunk amúgy értékelésre méltatlan megnyilvánulásának.

A politikus szerint a Fidesz elkötelezett az európai közösség mellett, viszont megnevezte az EU "valódi sírásóit": Guy Verhofstadt, Judith Sargentini vagy Martin Schulz. "Ők olyan diktatórikus gondolkodású, kirekesztő politikusok, akik – ha hagyjuk – a sajátjuktól eltérő vélemények eltűrésére való képesség hiányában szétverik az európai együttműködést" - vélekedett a miniszter.

Gulyás arról is beszélt, hogy a következő években nagyon lehetőség előtt áll Budapest az új európai uniós költségvetési ciklus miatt. "A kötöttpályás közlekedés továbbfejlesztése, a ferihegyi gyorsvasút megépítése és a gyorsforgalmi út kétszer két sávossá fejlesztése, új belvárosi zöldterület kialakítása, de néhány éven belül visszanyerheti eredeti pompáját a Vár is, továbbá megépül a Múzeumi negyed és több lesz a belvárosi sétálóutca. A következő hétéves uniós finanszírozási időszakban Budapest számára megnyíló források jó felhasználásával a tömegközlekedésben, vasúti közlekedésben – ideértve a HÉV-közlekedést is – nagyon nagyot lépünk előre".