Az EU a falusi turizmust erősen támogatja, többek között azzal, hogy szálláshelyek kialakítására ad vissza nem térítendő pénzt, akár több tízmilliót. 2017 februárjában készítettünk egy nagyobb összeállítást ezekből a részben vagy teljesen uniós támogatásból épült, vagy felújított vendégházakból, melyek közül vagy 30 esetében látványosan helyi polgármesterek, expolgármesterek, alpolgármesterek, illetve rokonaik nyertek uniós pénzt.

A pályázatok jellemzője: az elnyert pénzből felújított-felépített házat öt évig kell szálláshelyként üzemeltetni – ezt hívják fenntartási időszaknak –, ha letelt az öt év, akkor övé az épület, és még csak szálláshelyi kötelezettsége sincs. Ezek közül több is botrányosra sikeredett, vagy kiderült, hogy a polgármester már a kiadási időszakban is gyakorlatilag beköltözött a házba, de volt, akinek csak a családtagja használta azt.

Ennek kapcsán írtunk az egyik esetről, egy somoskőújfalui házról, amelynek felújítására Salgótarján volt fideszes alpolgármestere kapott 7,3 millió forint vissza nem térítendőt az EU-tól. Fenyvesi Gábor azóta nem politikus, de sem a politikától, sem pártjától nem távolodott el túlságosan: profilja szerint helyi kormányközeli sajtónak dolgozott, illetve úgy tűnik, helyi polgári szalont vezet.

Fenyvesi a vendégházra egy "átmeneti időszakban", azaz a tisztségéből való távozása előtt fél évvel nyert pénzt, egy régi családi ingatlant újított fel, és azt mondta, azért látott lehetőséget a pályázatban, mert Salgótarjánban és környékén nincs hotel, csak ilyen vendégházak. A házra kitett infótábla szerint a kivitelezés vége 2014.12.31. volt. Amikor tavaly, 2017-ben elértük, a vendégháza egyáltalán nem működött: azt mondta, felázott a ház, de majd 2018 tavaszán beindul a dolog. A tavasz elmúlt, lassan a nyár is, és a vendégház a helyiek szerint továbbra sem látja el azt a funkciót, amire az unió a pénzt adta.

Ráadásul, ha a házra kitett tábla igaz, és a kivitelezés befejeződött 2014 végén, akkor már csak jövő év végéig kell kihúznia az expolgármesternek, hogy ne is nagyon akarjon ott megszállni egyáltalán senki idegen.

Persze ezt most sem túl nehéz elkerülni: felázás sem nagyon kell, ha az ember a vendégházát konkrétan az ég világon sehol nem hirdeti meg. Mert bármilyen módon keres rá az ember a somoskőújfalui szálláslehetőségekre, Fenyvesi vendégházát nem találjuk sehol. De még az épületen sincs semmilyen jelzés, ami arra utalna, ez egy vendégház. És helyi olvasónk szerint nem is működik egyáltalán vendégházként az épület.

A vendégházként nem funkcionáló házról, és annak történetéről a Tarjáni Fészek Facebook-csoport tett ki egy posztot legutóbb. Itt egy kommentelő hívta fel a figyelmet a vendégházhoz nem kapcsolódó apró érdekességre: Fenyvesi volt az az alpolgármester, aki jogosulatlanul használta a doktori címet a neve előtt, és emiatt 15 ezer forintra bírságolta a rendőrség még 2008-ban. Ezután töröltette igazolványából a doktori címet.

Kerestük a volt fideszes polgármestert, szerettük volna megtudni, végül a valóságban mikorra készült el a ház, hogy áll a felázás, volt-e valaha akár egyetlen vendég is a házban, korábban hol hirdette, most hol hirdeti, hirdette-e valaha valahol a szállást, illetve mi a terve, ha lejár az öt év. Továbbra is így szeretné hirdetni, vagy még ennyire sem, és egyszerűen csak beköltözik ő, vagy valaki a családból? Kerestük telefonon, Facebookon, emailen egy héten át, de nem sikerült elérnünk, választ sehonnan nem kaptunk.