Három hét múlva találkozik Orbán Putyinnal

Szeptember 18-án utazik Moszkvába a magyar miniszterelnök, ahol az orosz elnökkel találkozik, értesült a 444.hu.

Ez lesz az idén a második találkozójuk, az év elejére is beterveztek egy találkozót, de az elmaradt, és tavaly is kétszer találkoztak. Orbán egyébként szeptemberben Kirgizisztánba is elutazik a harmadik Nomád Világjátékok megnyitójára.