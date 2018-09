A szomszédja is eltűnt a férfinak, akit egy villanyszerelő megölésével gyanúsítanak

Mint ismert, négy villanyszerelő is eltűnt a közelmúltban, és mind a négyen ugyanazzal a vállalkozóval találkoztak, mielőtt nyomuk veszett. Egyikük meggyilkolásával már meggyanúsították É. Imre győri építési vállalkozót, a másik három ügyében azonban még közvetett bizonyíték sincs ellene.

A Bors most azt írja, hogy érdekes módon eltűnt É. Imre ikrényi telekszomszédja is, a középkorú Zsuzsa is. A nő tavaly december óta szerepel a rendőrség körözési listáján eltűnés miatt. Zsuzsa egy rozoga házban lakott albérlőként, ami tavaly egyik pillanatról a másikra leégett. A nő az udvar előtt álló kocsijában húzta meg magát egy ideig, majd autójával együtt eltűnt.

Az eltűnt szomszéd korábbi körözési fotója

A helyiek a lapnak azt mondták, É. Imre rengeteg telket megvásárolt a közelben, amiket összenyitott. Hatalmas kerítést húzott köré, rendszeresen hordott oda lomot, gödröket ásott, és égetett is. A füst és a bűz miatt a közelben élők többször panaszkodtak rá, az önkormányzat is foglalkozott az üggyel.

A Bors úgy tudja, hogy É. Imre arra a telekre is szemet vetett, amin albérlőként Zsuzsa élt, végül ez sikerült is neki.

É. Imrét április elején tartóztatták le, egy héttel azután, hogy megölte a neki dolgozó villanyszerelőt, Mácsik Zoltánt. É. Imre milliókkal tartozott Mácsiknak. A mosonmagyaróvári férfi holtteste a mai napig nem került elő, viszont a pulóverét megtalálták É. Imre házában.

A Bors szerint a vállalkozó nemrégiben megbukott egy hazugságvizsgálaton, és egy másik, három éve eltűnt villanyszerelő, az Ausztriában dolgozó Orlik Vilmos eltűnésével is összevonták az ügyét - ő is a vállalkozóval találkozott utoljára.

Korábbi hírek szerint a rendőrök kiderítették, a vállalkozó a letartóztatása előtti napokban több liternyi hipót és gyorsan kötő cementet vásárolt.