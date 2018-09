A Dunába ugrott egy ember a Lánchídról

Több olvasónk is jelezte, hogy valaki ma este 10 óra tájékán felmászott a Lánchídra. A hozzánk beküldött fotón az is látszik, hogy a helyszínen vannak a tűzoltók, a mentők és a rendőrök is.

Egy olvasónk azt is írja, hogy a Lánchíd budai oldaláról valaki a vízbe ugrott, munkatársunk szerint egy sokkos állapotban lévő lányt ápolnak a helyszínen a mentők.

Ahogy megtudunk valami konkrétat, frissítjük a cikkünket.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.