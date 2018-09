Nyakon szúrta élettársát, de ő sem akart tovább élni

Jogerősen tíz év börtönnel sújtotta emberölés bűntette miatt a Szegedi Ítélőtábla kedden azt a 49 éves mezőhegyesi férfit, aki szóváltás után megölte élettársát tavaly tavasszal. Döntésével a táblabíróság az első fokon eljáró Gyulai Törvényszék ítéletét hagyta helyben.

Az áldozat még 2012 nyarán ismerkedett össze a büntetett előéletű vádlottal, és miután összejöttek, és mezőhegyesi házba költöztek. A bíróság jellemzése szerint

viszonyuk kezdetektől fogva konfliktusos volt, de szerették egymást.

A konfliktust a férfi alkoholizmusa is fűtötte, bár alkalmanként az asszony is ivott. Ittasan gyakran kirobbantak féltékenységi jelenetek, ezekben az esetekben a férfi többször bántalmazta is élettársát, aki 2016-ban elhatározta, hogy megszakítja az élettársi kapcsolatot.

2017 április 15-én viszont még együtt éltek, sőt együtt is italoztak. Az italozás azonban veszekedésbe fordult, és a nő arra akarta rávenni a férfit, hogy azonnal távozzon a házból. Ezt nyomatékosítandó elővett egy 19 centis konyhakést, amivel meg is vágta a másikat.

Ekkor a férfi ellökte az asszonyt, kicsavarta kezéből a kést, és letette az asztalra. A nő nem támadott tovább, de folyamatosan szidalmazta a férfit és a családját. A vádlott egy idő után felállt, megragadta a kést, és dulakodás után nyakon szúrta élettársát, aki azonnal elvesztette eszméletét. A férfi a sértettet az ágyra fektette, megpróbálta a vérzést elszorítani a kezével, de a nő rövidesen elhunyt.

Amikor a vádlott rádöbbent, hogy mit tett, többször is öngyilkosságot kísérelt meg. A bűncselekményt másnap reggel a férfi munkatársa fedezte föl.

