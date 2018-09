Veréssel távolították el a lakásvédőket egy kilakoltatásnál

Másik lakás felajánlása és elhelyezés nélkül lakoltatott ki a Ferencvárosi Önkormányzat egy párt kiskorú gyermekükkel. A 29 négyzetméteres önkormányzati lakásban 20 éve élt a család, holott a a Város Mindenkié jogvédő szervezet szerint a penészes lakás egy olyan önkormányzati tulajdonú épületben van, amelyben most is több befalazott, üresen álló lakás áll.

A jogvédők szerint ezt a lakást is be fogja falazni az önkormányzat. A családot csak három nappal a kilakoltatás előtt értesítették, szóban, de vasárnap semmilyen írásbeli értesítést nem kaptak.

A kilakoltatás indoka az volt, hogy a családnak jelentős lakbér tartozása halmozódott fel, ami a jogvédők szerint amiatt fordulhatott elő, hogy a volt bérlő férjével különvált, de betegség és munkanélküliség is sújtja. Ugyanakkor a volt bérlőnek jelenleg ismét érvényes részletfizetési szerződése van a több mint másfél millió forintos tartozásra és az abban foglalt kötelezettségeknek a megállapodás megkötése óta folyamatosan eleget tett, tehát fizette a havi törlesztőrészleteket.



Nem sikerült elérni, hogy az önkormányzat legalább arra tekintettel függessze fel a kilakoltatást, hogy a család – segítséggel – félmillió forintot egy összegben tudott volna törleszteni az adósságból, írja a jogvédő szervezet. Ezen túl, a család a jelenleginél magasabb összegű törlesztő részletet is vállalt volna, és ezt fel is ajánlotta az önkormányzatnak.





Mivel az önkormányzat többszöri kérésre is elutasította a kilakoltatás felfüggesztést, A Város Mindenkié szerda reggel élőlánccal próbálta megakadályozni a kilakoltatást – sajnos sikertelenül.

A rendőrök egyenként szakították ki a több mint negyven aktivistát egymás karjaiból, akik a családok éve feliratú táblákat tartottak fel, eltávolították őket a lakás elől, amelyből aztán a családot kilakoltatták. Az élőlánc egyik résztvevőjét a kilakoltatás során az önkormányzat által odarendelt egyik költöztető bántalmazta. A költöztető ellen információnk szerint súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás, írja a szervezet.

A szervezet szerint az önkormányzat nem a dolgát teszi, hanem épp ellenkezőleg, hajléktalanná tettek egy gyermekes családot.