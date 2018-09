M. Richárd: Elképzelhető, hogy az 50-et minimálisan átléptem

Reagált a Fókusz csütörtök esti adásában az őt ért vádakra M. Richárd, a két halálos áldozattal járó Dózsa György úti baleset egyik gyanúsítottja. A riport elején rögtön idézik, ahol azt állítja, hogy elképzelhető, hogy az 50 km/órás sebességet minimálisan átlépte, miközben az elsődleges szakértői vélemények szerint akár 135 km/órás sebességgel is hajthatott.

M. Richárd február 24-én egy kötelező orvosi vizsgálat után betért egy plázába ebédelni, ami miatt 200 ezer forintos büntetést kapott. Bár az ügyészség megpróbálta újra előzetes letartóztatásba helyezni, a másodfokú bíróság ismét a háziőrizet mellett döntött:

Le se térünk az útvonalról, tehát ez utána egy leellenőrzött, az idővallum (sic!) volt, és neki találkoznia kellett két emberrel, és én bekísértem a pláza aljába, és ittam egy darab light kólát. Nem ebédelni ültünk be.

Korábban M. Richárd felajánlotta, hogy felveszi a kapcsolatot az áldozatok családjával, és kártérítést fizet nekik annak ellenére, hogy ártatlannak tartja magát. A családok állították, hogy őket még nem keresték, aminek örülnek is, mert szerintük M. Richárd ezzel is csak azt akarja bizonygatni, hogy ő mindenki felett áll. M. Richárd szerint a rendőrség miatt nem tudott a hozzátartozókkal kapcsolatba lépni:

A baleset után ügyvéden keresztül beadtam egy beadványt, hogy szeretném felvenni velük a kapcsolatot, hogy segítsek nekik anyagilag. Most ezek után, mivel a hatóságok még mindig nem szóltak vissza ezzel kapcsolatban az ügy most kerül majd lezárásra, erre most lesz majd lehetőség, hogy megkaphatom a címeket, az elérhetőségeket. De hát mivel én házi őrizetben vagyok 13 hónapja, ha én bárkit megkerestem volna, vagy bárhogy felkerestem volna én magamtól, akkor ennek fentáll a veszélye, hogy a tanúk befolyásolása miatt engem fenékbe rúgnak.