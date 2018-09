Veszélyes hibával üzemel a villamos Miskolcon

Nyitott ajtóval is közlekedik a villamos Miskolcon, legalábbis ezt állítja egyik olvasónk, aki egy dokumentumot is eljuttatott hozzánk arról, hogy a meghibásodás ellenére is járnak a járművek a városban.

Miskolcon az utóbbi időben többször is előfordult, hogy a villamos nyitott ajtóval elindult. A villamoson van olyan biztonsági eszköz, ami ezt meggátolná, de valamilyen okból ez nem működik, működött. Az emailhez csatoltam az utasítást, melyben a problémára felhívják a járművezető figyelmét. A hiba okát és a megoldást nem részletezik, a villamos egyik fontos biztonsági berendezése hibásan működhet, és így hagyják közlekedni a járműveket, minden felelősséget a járművezetőre hárítva. Az utasításon nem található meg az igazgató aláírása, így baj esetén a felelősséget nem kell vállalnia. Az ügyet igyekeznek eltussolni, a hatóság elől is.

– áll a levélben, amelyhez mellékeltek egy dokumentumot is a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-től is. A „Skoda villamosok ajtózáródás ellenőrzése” című dokumentum csütörtökön lépett életbe, és ebben figyelmeztetik a villamosvezetőket, hogy a járművükön komoly meghibásodás tapasztalható, ezért jobban figyeljenek oda indulásnál.

A dokumentumból kiderült, hogy a cégnél tudnak a Skoda 26 THU 3 típusú villamosok meghibásodásáról, aminek annyi a lényege, hogy a villamos rendszere akkor is zárt ajtókat jelez, ha a gyakorlatban ez nem történt meg. A cég ezért arra kéri a villamosvezetőket, hogy minden alkalommal maguk is győződjenek meg arról, hogy biztosan nem nyitott ajtóval indítják el a járművet.

Az MVK Zrt. a dokumentum legvégén az alábbi tájékoztatást adja:

Az utasítás végrehajtását a szakterületi vezetők, illetve a menetirányítók és a gyorsbeavatkozók folyamatosan ellenőrizni fogják! A rendelkezés be nem tartása hátrányos jogkövetkezményeket vonhat maga után.

Magyarul: ha a villamosvezetők hibáznak, akár még jogi lépéseket is tehet ellenük a cég.

Kerestük természetesen az MVK Zrt.-t is, de a cikk megjelenéséig nem válaszoltak a kérdéseinkre, ahogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság sem.

Ha esetleg ön Miskolcon lakik, és tapasztalt olyat, hogy a villamos nyitott ajtóval közlekedik, kérjük, írjon nekünk a tema@mail.index.hu címre „miskolci villamos” tárggyal!