Újra 800 ezerre emelték az ORÖ elnökének fizetését

Csütörtökön arról számolt be a 24.hu az Országos Roma Önkormányzat közgyűlése, illetve ORÖ-képviselők információi alapján, hogy az ORÖ arról döntött, hogy több ingatlanját is eladja, többek között az I. kerületi Gellérthegy utcai, százmilliós értékű irodaházat, amit a botrányos Híd a Munka Világába program keretében vásároltak, de használni végül sosem használták. Emellett még pár vidéki irodát.

A Híd a Munka Világába program miatt még három éve indult nyomozás, később 1,6 milliárd forint visszafizetésére kötelezték az ORÖ-t, ebből 1,3 milliárdot elengedett a kormány. A program, amelynek célja szegény, munkanélküli romák munkához jutása volt végül annyi eredményt ért el, hogy a projektvezetők, illetve néhány a vezetőség által kiválasztott ember kifizetőhelye lett, munkához nem igazán juttattak senkit, akinek tényleg valóban szüksége lett volna rá.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Balogh János

Az ingatlanok eladásából befolyó összeg egy részét állítólag a tartozások kifizetésére szánják, de úgy néz ki, egy másik része rögtön valami egészen másra fog elmenni: a 24.hu most azt írja, a közgyűlésen nem csak ingatlanok eladásáról döntöttek, hanem arról is, hogy az ORÖ elnökének fizetését visszaemelik havi bruttó 800 ezer forintra, az alelnöknek pedig félmillióra. Az elnök fizetését ez év közepén csökkentették jelentősen egy balhés közgyűlés után, ahol kis híján szolgálati Audiját is bukta Balogh János.

A Híd a munka világába projekttel kapcsolatban a 24 hozzáteszi, "ennek az eljárásnak a Fővárosi Főügyészség legutóbbi tájékoztatása szerint egyetlen gyanúsítottja sincs, és az ügyben annak ellenére sem hallgatták meg Farkas Flóriánt, hogy a programban kötött szerződések nagyobb részét ő írta alá."