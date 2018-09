Bestiális kegyetlenséggel ölte meg volt szerelmét és kétéves kisfiát a várpalotai gyilkos

Nem csak volt párját, egy 22 éves édesanyát gyilkolt meg szörnyű kegyetlenséggel szerelmi bosszúból a várpalotai gyilkos: miután megtalálta a nő kétéves kisfiát, neki is elvágta a torkát. A pénteken felfedezett gyilkosság helyszínéről a Bors írt tudósítást.

Már a gyilkosság napján lehetett tudni, a hogy a rendőrség szerelmi bosszúként kezeli a Várpalota melletti Baglyas-hegyen történt gyilkosságot, és hogy el is fogták a 40 éves gyanúsítottat. A Bors úgy tudja, egy szomszéd fedezte fel péntek délelőtt a holttesteket. Ő hívta ki a rendőröket és a nő élettársát – a fiatal férfi a helyszínre érve összeomlott, ezért a mentők kórházba vitték a tragédia felfedezése után.

Az áldozat három éve volt együtt az élettársával, tőle született a kisfia, akivel szintén végzett a gyilkos. Vele a nőnek időközben volt kapcsolata, egy időre el is költözött miatta az élettársától, de aztán visszament a párjához. A gyanú szerint emiatt állhatott bosszút a 40 éves férfi. A Bors szerint betörte a ház ablakait, majd a nő fejét szétverte, végül a kisgyereket is megtalálta, akinek elvágta a torkát. „Senki sem érti, hogy miért kellett az ártatlan gyermekkel is végezni, a környékbelieket valósággal sokkolta a szörnyű eset” – írják.