Ha Lázár sajtósa csak ennyit tud, Márki-Zaynak a következő választáson sem lesz gondja

Nemrég derült ki, hogy a Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhely fideszes politikusainak augusztus elején Lázár János sajtósa, Göbl Vilmos utasításba adta, hogy

ne nyilatkozzanak a fideszes képviselőik pozitív témában sem a sajtónak, mert akkor úgy tűnhet az embereknek, hogy működik a város.

Helyette inkább kezdjék el gyűjteni a negatívumokat, amelyekkel majd a sajtóban tudnak csatát vívni a független városvezetéssel. Göbl később emailcímek feltörésével, lejáratással és politikai hazugságokkal vagdalkozott, de egy pillanatig sem tagadta, hogy valóban arra hívta fel a fideszesek figyelmét, hogy publikusan nehogy jó dolgokat merjenek mondani a várossal kapcsolatban, illetve még azt is kikötötte, hogy a levelet nem másik politikus megbízásából, hanem a saját nevében írta.

Az RTL Híradó is megkereste Göblt, aki valamiért ismét arról kezdett el beszélni, hogy ehhez sem Lázár Jánosnak, sem a fideszes központi kommunikációnak nincs köze, és egyébként is, nyolc évig dolgozott együtt ezekkel a képviselőkkel, de őszinte szóval sokadik meghallgatás, vagy olvasás után is nehéz értelmezni, pontosan miről is beszél a kommunikációs szakember.

Sem Lázár Jánosnak, sem a fideszes központi kommunikációnak vagy bármilyen egyéb politikai kommunikációnak ehhez semmi köze nincs. Mint mondtam, nyolc évig dolgoztam együtt ezekkel a képviselőkkel. Az irántuk érzett tisztelet, a közös munka, és tulajdonképpen az az együtt, közösen kialakított kommunikációs stílus volt az, ami miatt megkerestek engem, és ami miatt én tanácsot adtam nekik ebben a kérdésben.

Marki-Zay a riportban elmondja egyébként, hogy a hódmezővásárhelyi fideszeseknek ez a levél az "őszödi beszédük", hiszen a megválasztása óta állítja, a kormánypárti képviselők nem a város érdekéért dolgoznak, hanem kizárólag azért, hogy őt személyében ellehetetlenítsék.

A riport végén egyébként Göbl megismétli, hogy szerinte a polgármesteri hivatal informatikusai törték fel a fideszes képviselők emailjeit, de arra egyik alkalommal sem reagált érdemben, hogy miért tanácsolja azt Lázár János sajtósa a többi fideszesnek, hogy ne mondjanak semmi pozitívat a városról, és gyűjtsék a negatívumokat a későbbi sajtóhadjárathoz.