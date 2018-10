Toroczkai nyilvánosan kiplakátolta egy tolvaj nevét Ásotthalmon

Ásotthalmon valaki ellopott 12 zsák cementet a felújítás alatt álló óvodából. Erre a község polgármestere, Toroczkai László a személyiségi jogokat semmibe véve saját kezűleg plakátolta ki a tolvaj nevét.

Ahogy az ezt alátámasztó Facebook-posztjában is írja:

Szerencsére az éber polgárőreink elfogták a tettest, aki helyi lakos, és egyáltalán nem volt rászorulva a 12 zsákra. A plakátokon a személyazonosságát is felfedve állítom szégyenpadra, mert a közösségnek minden tolvajt - a legkisebbtől a legnagyobbakig - ki kell vetnie magából. Annak pedig végképp nincs kegyelem, aki egy óvodától lop.

Bejegyzését egy érdekes gondolattal zárja:

Nem volt olyan rossz ötlet régen az a kaloda (szégyenfa).

A polgármester tehát a cementlopásért még kalodát is alkalmazna a tolvajon, miután a közösség kivette őt tagjai közül.

Toroczkai egyébként korábban is tett már meredek megjegyzéseket: beszélt például a nemi erőszakolókat kémiailag kasztrálni kéne, a magyar rabokat Szibériába kéne küldeni, és még a halálbüntetést is visszavezetné az országban. De Ásotthalmon betiltotta a muszlim vallást és a melegséget is, amit aztán az Alkotmánybíróság megsemmisített.

