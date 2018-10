A minisztériumi vizsgálat szerint nem a szívsebész kirúgása miatt halt meg a beteg

A hétfői parlamenti ülésen is téma volt a kardiológiai intézetből elbocsátott orvos, Székely László ügye, illetve az, hogy az elbocsátása után meghalt egy beteg, akit meg kellett volna műtenie.

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) az MTI összefoglalósa szerint ezzel kapcsolatosan úgy fogalmazott, "gyilkossággal vádolom önöket". Úgy folytatta: azzal vádolja a Fidesz-kormányt, hogy feladta az egészségügyet. Ő feljelentést is tett a beteg halála miatt, amiért szerinte Kásler Miklós szakminiszter is felelős és amíg a miniszterelnök nem lép az ügyben, ő is tettestárs. Azt mondta, évente mintegy harmincezer ember hal meg azért, mert nem kapja meg a szükséges ellátást, azaz az elmúlt nyolc évben 240 ezer magyar halt meg azért, mert a kormány nem volt hajlandó fejleszteni az egészségügyet.

A kórházi fertőzés is téma volt A kórházi fertőzéseket összegző statisztikák hiánya miatt kérdezte az emberi erőforrások miniszterét Korózs Lajos (MSZP), megjegyezve, évek óta folyik az adatok körüli a csata a parlamentben, az információk kiadására pedig bírósági döntés kötelezi a tárcát. Hangsúlyozta: a közzététellel másfél hónapos lemaradásban van a tárca. Rétvári Bence, a tárca politikai államtitkára azt mondta, a Kúria előtt van az ügy, és az a döntés megszületéséig felfüggesztette az adatok kiadására kötelező bírósági döntés végrehajtását, mert az adatsor részletessége miatt a személyes adatok kitakarása ellenére is teljesen azonosíthatóak egyes betegek.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára úgy értékelt, a szocialisták annyira reménytelen helyzetben vannak, hogy egy ember halálából akarnak politikai tőkét kovácsolni. Az eset megítélésére a szakmai szervezetek hivatottak - mondta. Közölte, a kormány felelőssége az, hogy a gyógyításhoz évről évre jobb és jobb körülményeket teremtsen. Elmondta, az érintett intézmény forrásait 2012 és 2016 között 2,5 milliárd forinttal, 35 százalékkal növelték. Kitért arra is, hogy jövőre 647 milliárd forinttal lesz több pénz az egészségügyre, mint 2010-ben volt.

Bangóné aztán Gulyás Gergellyel is vívott egy csörtét az ügyben: a szocialista politikus előbb visszautasította azt a kormányzati kritikát, hogy pártja politikai haszonszerzésre használja a kardiológiai intézetből elbocsátott szívsebész betegének halálát, és visszaidézte, hogy Lázár János hódmezővásárhelyi polgármesterként egy mindszenti férfi haláláról azt mondta, ő az egészségügyi reform első áldozata.

Bangóné szerint az elmúlt hetekben történtek rávilágítanak arra, mekkora nagy baj van az egészségügyben. Hány embernek kell még meghalnia, hogy valami történjen? - kérdezte.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint elítélendő egy beteg halála miatti politikai haszonszerzés. Lázár János azért nem idézhető ide, mert nem azonos a helyzet, ugyanis akkor be akarták záratni a hódmezővásárhelyi kórházat - mondta.

Minisztériumi szakértői vizsgálat volt

Gulyás a konkrét ügyről elmondta, a minisztérium szakértői vizsgálatot rendelt el, annak megállapításai szerint

a kardiológiai intézetben az orvos felmondása miatt kialakult helyzet semmilyen formában nem befolyásolta a beteg halálát.

A szakértői vizsgálat szerint a beteget az észlelést követő legrövidebb időn belül meg kellett volna operálni - mondta, hozzátéve: ez lehet, hogy jogi értelemben a kórház felelőssége, de

az orvosszakmai hibáért azt terheli felelősség, akit a szocialisták hetek óta védenek.

Kitért arra, 2010 óta mintegy 650 milliárd forinttal többet fordítanak egészségügyre, emelkedtek a bérek, felére csökkent az orvosok elvándorlása.