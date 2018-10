Beperli az LMP-t Kassai, akit a Sallai-Hadházy hangfelvétel elkészítése miatt zártak ki

Beperli az LMP-t a pártból kizárt Kassai Dániel, akiről a párt szóvivője korábban azt mondta, a Sallai–Hadházy-incidensről kiszivárgott hangfelvétel készítése miatt zárták ki, de a politikus büntetésének indoklásában erről egy szó sem esik, írja a Magyar Hírlap.

Kassai ellen először azért indult fegyelmi, mert visszalépett a szocialista Kunhalmi Ágnes javára. Később újabb fegyelmi indult ellene, mert őt vádolták azzal, hogy felvételt készített Sallai Róbert Benedek és Hadházy Ákos között történt dulakodásról. Végül a visszalépés miatt indult eljárásban másodfokon kizárták a pártból, de ebben a szóvivő, Kanász-Nagy Máté szerint a hangfelvétel készítése is szerepet játszott. Kassai elsőfokon még csak ötéves eltiltást kapott, ennyi ideig nem indulhatott volna a párt színeiben egyik választáson sem.

Kassai a lapnak azt mondta, polgári keresetet nyújt be az LMP határozata ellen. Továbbra is tagadja, hogy ő készítette volna a kiszivárgott hangfelvételt, és azt is problémásnak tartja, hogy a kizárásáról szóló határozatban ezt az esetet nem is említik.

A lap úgy tudja, hogy az LMP-ben felmerült, hogy azokat, akiket a választások óta eltelt időszakban valamilyen büntetéssel sújtott a párt etikai bizottsága, amnesztiát kapjanak. Azonban Kassai elfogadhatatlannak tartja az amnesztia ötletét, mert szerinte az nem rehabilitációt, hanem csak felmentést jelent.