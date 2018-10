Kormányinfó: A lakáskassza inkább volt kassza, mint lakás

Cikkünk frissül...

Három hét után újabb epizóddal jelentkezik az Orbán Viktor által rendezett népszerű sorozat, a Kormányinfó. Frissülő cikkben közvetítjük Gulyás Gergely miniszter, és Kovács Zoltán kormányszóvivő előadását.

A miniszter szerint a Sargentini-jelentésben lévő jogi vádak "nem létezőek", egyetlen vitás téma marad, ez pedig a migráció - kezdte Gulyás, aki a kormányinfó első perceiben a bevándorlásról és a közös uniós határvédelem kérdéséről beszélt. Utóbbiról azt mondta, hogy nincs "komolyan vehető" javaslat az asztalon.

Gulyás fontos döntésnek nevezte, hogy az Országgyűlés - a kormány támogatásával - megszüntette a lakáskasszák állami támogatását. "Az a véleményük a lakáskasszáról, hogy az sokkal inkább volt kassza, mint lakás" - érvelt játékosan a miniszter. A politikus szerint a baloldal azért tiltakozik, mert a bankok érdekeit védik. "Mi úgy gondoljuk, hogy ez szükségtelen, indokolatlan". A politikus elmondta, hogy még idén kibővítik a csokot.

A magyar falu programról is beszélt a miniszter. A falvakban infrastrukturális fejlesztések várhatóak, de különösen a betöltetlen háziorvosi praxisokra is szeretne koncentrálni a kormány. Lesz külön pályázati alap temetők és járdák rendbe tételére. A falugondnoki programot is szeretnék felpörgetni, illetve falusi csokról is dönteni fognak még idén.

A héten megjelenik a fővárosi fejlesztési tanácsról szóló kormányrendelet. Ez a tanács teljes rálátással fog rendelkezni azokra a fejlesztésekre, amelyeket a fővárosban az állam valósít meg. Öt tagot fog delegálni a kormány, ötöt Budapest. Elnöke Orbán, társelnöke Tarlós lesz. Várhatóan kéthavonta fognak ülésezni.

"Hajléktalanügyben a kormány csupán áttekintette az alaptörvény-módosítás után kialakult helyzetet". A kormány arra jutott, hogy a szállókon több hely áll rendelkezésre, mint amennyi hajléktalan ember van, ugyanakkor Gulyás megjegyezte, hogy "nincs pontos szám" arról, hogy hány hajléktalan van. "A kormány célja, hogy Budapesten rend és tisztaság legyen" - húzta alá a miniszter.

18 százalékos leépítés

Kizárólag az államé a felelősség, hogy milyen tartalommal nyit majd meg a Sorsok Háza - jelentette ki a miniszter, aki szerint ezen az sem változtat, hogy a kormány bevonta az EMIH-et a koncepció kialakításába. "Mi méltóképpen szeretnénk emlékezni arra a nemzeti tragédiára, ami jövőre 75 éve történt" - mondta Gulyás a Reuters kérdésére. Hozzátette: nem vitatják, hanem elismerik a magyar állam felelősségében.

Koncepció és tervek is vannak a csok kibővítéséről, de ezek jelentős állami többlettámogatást igényelnek. Egy hónapon belül döntés lesz - mondta Gulyás az RTL Klub kérdésére, aki szerint a kibővített csok "szinte biztos", hogy lakásfelújításra is vonatkozni fog. A Bankszövetség javaslatait meg fogja fontolni a kormány.

A központi kormányzatban körülbelül 18 százalékos leépítés fog megvalósulni, és valamennyivel kevesebb a kormányzati intézményekben. Gulyás szerint összességében kevesebb, mint kilencezer embert fognak elbocsájtani - reagált a miniszter az Indexen ma megjelent hírre. A központi közigazgatásból távozóknak szeretne segíteni a kormány, különös tekintettel arra, hogy Budapesten munkaerőhiány van - tette hozzá Gulyás.

Populista javaslatnak tartja Gulyás az MSZP népszavazási kezdeményezését, amely megszüntetné a kormánytagok lehetőségét, hogy VIP szolgáltatásokat vegyenek igénybe az egészségügyben - mondta az ATV kérdésére.