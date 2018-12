Lemond a képviselőségről is a zsidózáson kapott jobbikos Szávay István

Egyedül a Jobbik méltó és alkalmas a fideszes pártállam megdöntésére és Magyarország kormányzására, ennek megvalósulását nem kívánom hátráltatni. Alapítóként tizenöt éve vagyok közösségünk tagja, amely iránt felelősséget érezve le kívánok mondani országgyűlési képviselői megbízatásomról is.

Ezt írta ki hétfő délelőtt a Facebookra Szávay István jobbikos képviselő. Szávayról múlt héten közölt egy hangfelvételt a HírTV, ezen arról beszélt párttársainak egy tisztújító kongresszus előtt, hogy egy budapesti szórakozóhelyen leütött egy zsidó nőt, mert a nő azzal sértegette, hogy "nácibűz van".

A képviselő ezután elismerte, otromba szavakat használt, de hozzátette, hogy valójában nem ütött le senkit, csak - mint mondta - viccelt. Majd bejelentette, hogy lemond a Jobbik frakcióvezető-helyettesi tisztségéről és az Országgyűlés jegyzői pozíciójáról.

Amikor lemondtam parlamenti tisztségeimről, arányos felelősséget vállaltam mindazért, ami egy fél évvel ezelőtti, titokban rögzített magánbeszélgetésen elhangzott. Azzal együtt is, hogy a magyar közéletben számos, ennél súlyosabb morális és korrupciós botránynak nem volt a legcsekélyebb következménye sem. Mi azonban ebben sem mérhetjük magunkat a XX. század levitézlett pártjaihoz.

Szávay azt is írta, hogy a továbbiakban is "egy szabad, élhető és büszke Magyarországért küzdök majd, de már nem képviselőként." Hozzátette, hogy biztos abban, hogy "az a munka, amelyet az elszakított területeinken élő magyarság megmaradásáért és gyarapodásáért végeztem, és amelyet gyermekkoromtól fogva szívügyemnek tekintek, szakmailag a továbbiakban is megfelelő módon és méltóképpen képviseltetve lesz a Jobbik frakciójában."

Szávay István az országos listáról szerzett mandátumot, vagyis nem kell időközi választást kiírni, a Jobbik-listáról automatikusan lehet pótolni a helyét. Szávay bejegyzéséből az is kiderült, hogy a pártból nem távozik, csak a parlamentből.

Jakab Péter, a Jobbik szóvivője a döntést úgy kommentálta az Indexnek, hogy a párt tuomdásul veszi azt, és köszöni Szávay István eddig elvégzett munkáját a frakcióban.

Ritka, hogy egy képviselő vállalja a tette következményeit. Jó lenne, ha azok, akik bűnt követtek el például az ország és az egészségügy szétverésében, követnék a példát, távoznának a parlamentből.

Szávay István utódjáról a Jobbik elnöksége fog dönteni.

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)