380 ezren írtak alá az Európai Ügyészségért

Az akció nagyjából harmadánál eddig 380 ezer aláírás jött össze a "Ne hagyjuk büntetlenül - 1 millió aláírás az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért" című akció keretében - mondta az Index kérdésére Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő szerint a szám ennél még nagyobb lehet, három párt ugyanis - valószínűleg a tüntetések okozta felfordulás miatt - nem küldött összesítést a politikusnak. Ezen kívül azt is figyelembe kell venni, hogy a DK irodájában is bent égtek kitöltött ívek. A képviselő szerint a pártok eddig nagyjából százezer aláírást szállítottak a kezdeményezésnek.

A gyűjtés hivatalosan szeptember végén kezdődött, a pártok október közepén csatlakoztak szervezetten. Innen nézve két és fél hónap alatt 380 ezer aláírás komoly eredmény, ugyanakkor minden ilyen akciónak jóval nehezebb a második fele.

Aki ugyanis alá akarta írni magától, találhatott erre alkalmat, a következő öt hónapban - a gyűjtés a májusi EP-választásokig tart - azokat kellene elérniük, akik politikailag kevésbé aktívak, vagy nem találkoztak a lakóhelyükön standdal.

Hadházy szerint eddig csak kitelepülten gyűjtöttek, januártól viszont kezdődnek a kopogtatások, amitől sokat remél. Azt mondta, a napokban Szombathelyen járt, egy lépcsőházban 25 embert talált otthon, közülük 22 aláírt. Két olyan ember is, akik saját bevallásuk szerint Fidesz-szavazók, de mint mondták

az akció nem a Fideszt, hanem a korrupciót támadja, ezért aláírták

- mondta a politikus, aki szerint a pártokon kívül 1800 regisztrált aktivista segíti országszerte az akciót, ugyanakkor ennél még több emberre lenne szükség, hogy tavaszra összejöjjön egymillió aláírás.

Tapasztalata szerint mind a gyűjtésben, mint az aláírásokban a közép vagy idősebb korosztály aktív, a fiatalok kevésbé. "Megértem a fiatalokat, hogy okádnak az egésztől, annyira mélyen van a politikai színvonal, hogy inkább nem is érdeklődnek iránta" - mondta a képviselő, aki szerint emiatt sok fiatal még nem is hallott az akcióról. Az viszont pozitívum szerinte, hogy a tüntetések hatására a kitelepüléseken négyszer-ötször annyian írnak alá egy nap, mint korábban, és úgy látja, ez a fiatalokat is aktivizálja.

