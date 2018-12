Politikai okokból lefújták a rászoruló gyerekek pizzapartiját

Az elmúlt években ismét megszokottá vált Magyarországon, hogy ha valaki nyíltan felvállalja a központi iránynak nem tetsző politikai véleményét, akkor hátrányos helyzetbe kerülhet az élet legkülönbözőbb területein. Ennek egyik jellemző formája, hogy ha az illető szervezni akar egy rendezvényt, akkor bezárulnak előtte a kapuk, vagy mondvacsinált okokra hivatkozva a helyszín biztosítói az utolsó pillanatban mondanak le egy eseményt.

Fotó: Molnár Tibor / Facebook

Ez történt most Molnár Tiborral is Keszthelyen. A középiskolai tanár az Együtt választókerületi elnöke volt (országos elnökségi tag is pár hónapig 2016–2017 fordulóján), pártja azonban megszűnt, tavasz óta nem politizál szervezetszerűen, csak véleményét teszi közzé időnként közösségi oldalán. Elmondása szerint „békés túlélésre" rendezkedett be. A politika azonban úgy tűnik, olyan esetekben is keresztbe tesz neki, amikor szó sincs pártpolitikáról, de még különösebben közéletről sem.

Molnár egy civil társasággal magánemberként szeretett volna tartani egy karácsonyi pizzapartit rászoruló gyerekeknek. Személyesen felkérték a helyi általános iskolák igazgatóit, hogy gyűjtsenek össze gyerekeket (iskolánként kb. húszat, összesen százat), akiknek rendezhetnek egy kötetlen délutánt pizzával, táncházzal, bűvésszel, hogy kicsit kiszakadjanak a közegükből, és jól érezzék magukat.

Az eseményre magánemberek felajánlásaiból több mint százezer forint összejött, a vendéglátósok felajánlottak ingyen pizzát, a művészek ingyen vállalták a fellépést és a helyi vendéglátóipari iskola vezetője is belement, hogy megtarthatják a menzateremben az estet.

Az intézmény vezetője néhány napja azonban telefonon közölte Molnárral, hogy politikai okok miatt náluk nem bonyolíthatják le a rendezvényt.

A szervezők próbáltak másik helyszínt keresni, sikerült is megállapodniuk egy másik iskolával, egy nap múlva azonban onnan is azt a visszajelzést kapták, hogy nem tarthatják meg a pizzapartit, és felesleges a többi, Klikhez tartozó iskolánál próbálkoznia, mert ez egyszerűen nem fog menni. Molnár szerint múlt héten volt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum igazgatói értekezlete, ahol elhangzott, hogy nem lehet megtartani az eseményt a szakképzési centrum intézményeiben. Molnár szerint informálisan hasonló utasítás érkezhetett a Klik intézményeibe is.

Telefonon elértük Szabó Károlyt, a centrum vezetőjét, aki azt mondta, hogy nem jött hozzájuk hivatalos megkeresés, hogy bárki ilyen rendezvényt szeretne tartani valamelyik intézményükben, így semmilyen pizzapartit nem tiltottak le. Molnár erre azt mondta, hogy szóbeli megállapodás volt közte és a szakiskola vezetője között, így valóban nincs nyoma annak, hogy hivatalosan kérvényezte volna a pizzaparti megtartását, majd azt valaki leállította volna. A tanár különösen azt sérelmezi, hogy "személyes, a városban közismert politikai preferenciája miatt abszolút semleges, a közéletben részt nem vevő szervezők munkáját tették tönkre és fosztottak meg száz gyermeket egy karácsonyi élménytől".

Csak ne jótékonykodjon senki a politikusokon kívül!

A jótékonysági karácsonyi pizzapartik egyfajta franchise rendszerben működnek Magyarországon. Az elsőt hét éve csinálta Tar Mihály Nagykanizsán. A kommunikációs szakember azt mondta, már akkor is "sok gerendát raktak keresztbe előtte".

Köztudomású, hogy nem vagyok kormánypárti, ezért úgy gondolták, hogy valamilyen célra fel akarom használni az egészet. Aztán rájöttek, hogy sem polgármester, sem űrhajós nem akarok lenni. Nem mondom, hogy agyon támogatják, de meglepő helyről is kaptunk már segítséget

- mondta kérdésünkre Tar, aki szerint az még továbbra is probléma, hogy teljesen "elhivatalnokodosodott szervezetek nem tudják felfogni, hogy itt nincs semmilyen civil szervezet, alapítvány, csak magánemberek magánkezdeményezés".

Tar szerint ezeken az eseményeken nincs hivatalos megnyitó, köszöntőbeszéd, csak felmegy a bohóc a színpadra, azt mondja, hogy sziasztok, és már kezdődik is a buli. Többször találkozott olyannal, hogy szívesen megtámogatta volna a rendezvényt az önkormányzat, de szándékosan nem kérnek ilyesmiből, mert ez azzal járna, hogy akkor jön a polgármester vagy a helyi képviselő, és elkezdi politikai célra használni az egészet. "Mi nem a mikulás vagyunk, akinek el lehet venni a zsákját" - mondta.

Bár volt olyan eset, amikor egy Nógrád megyei településen összegyűltek a civil adományok, az önkormányzat emberei elmentek az ingyen pizzáért, és a meghirdetett időpontban kiosztották a gyerekeknek, arról pedig mélyen hallgattak, hogy nem ők szervezték az egészet. Tar szerint ebben az esetben egy harminc ezer forintos tételből voltak képesek politikai kampányt csinálni.

Tar szerint országosan idén karácsonykor nagyjából ezer gyereket látnak vendégül ezek a pizzapartik, ahol kapnak egy kis ajándékot is. "Kezdetben abba is belekötöttek, hogy miért pizza, ez nem magyar. Biztos örülnének sertés pörköltnek is tarhonyával, de úgy gondoltuk, a rászoruló gyerekek családjai nem engedhetik meg maguknak ezt a fajta luxust a hétköznapokban".