30 milliót sikkaszthatott a férfi, akinek csomagtartójában megtalálták a fiatal prostituált holttestét

Elég nagy visszhangja lett egy nyíregyházi rablási kísérletből indult ügynek. A múlt héten egy férfi késsel többször is megszúrt egy nyíregyházi eladónőt, a nagyobb bajt az előzte meg, hogy az esetnek szemtanúja is volt, aki bedörömbölt a cipőbolt kirakatán, mire a férfit elmenekült.

A férfit kutyákkal kezdték el keresni, majd másnap fogták el kommandósok a 42 éves gyanúsítottat mátészalkai otthonában. Apja kocsijából pedig előkerültek a támadáshoz használt fegyverek: egy gázriasztó pisztoly és egy kés. A felvételeken mutatják is a rendőrök, ahogy kiveszik ezeket az autóból, a sztori akkor lett meredekebb, amikor kiderült, hogy a kapitányság udvarára szállított kocsi csomagtartójában két nappal később fedezték fel a rendőrök, hogy egy holttest is fekszik.

A férfi ezután már azt is bevallotta, hogy ő gyilkolta meg a 21 éves prostituáltat, akit 10 napig eltűntként keresett a családja. A férfit letartóztatták, azóta is rács mögött van, már több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt nyomoznak ellene, és az RTL Klub most újabb információkkal állt elő.

Fotó: Police.hu A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai további nyomozási cselekményeket hajtottak végre K. Antal mátészalkai lakos ügyében

Az RTL információi szerint a férfit újabb bűncselekményekkel gyanúsíthatják meg hamarosan, mivel korábban győrteleki munkahelyéről 30 millió forintot sikkaszthatott. Úgy tudják, azt saját maga ismerte be, hogy a gyilkosság előtt néhány nappal hamis rendszámot tett fel apja kocsijára, egy benzinkúton teletankolta az autót, majd fizetés nélkül elhajtott. A rendőrség ezt a két esetet is vizsgálja.

Miután kiderült, hogy sikkaszthatott, elbocsátották könyvelői állásából, erről azonban senkinek, még apjának sem beszélt, hangzik el a csatorna riportjában. Információik szerint az elmúlt egy évben minden reggel úgy indult el otthonról, mintha dolgozni menne. Úgy tudják, rendszeresen keresett fel prostituáltakat, a pénz nagy részét erre költhette. Ha később vádat emelnek ellene, és a bíróság elítéli, élete végéig is fegyházba kerülhet, mondja az RTL.

Korábban a Blikk is megosztott információkat a férfiről. A lap szerint nemrégiben hárommillió forintot nyert egy tévés vetélkedőn.