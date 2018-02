Nem nyomták le Fodor Gábort az MSZP torkán

Szombaton ülésezik az MSZP legfőbb döntéshozó szerve, a kongresszus, amely dönt a párt miniszterelnök-jelöltjéről, illetve az április választáson induló jelöltekről. Előtte azonban péntek este még lenyomtak egy választmányt a küldöttek. Ez amolyan pártbeli parlament, amely a lényegi kérdéseket megvitatja és eldönti a kongresszusra.

El is dőlt az Index értesülése szerint jó pár fontos kérdés:

Megszavazták Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltségét.

Értelemszerűen a zuglói polgármester, a Párbeszéd társelnöke lesz a listavezető.

Az MSZP és a Párbeszéd közös indulását is megszavazták. A két párt közösen indul, kötőjellel, a szavazólapon mindkettőjük logója szerepel. A parlamentbe jutási küszön így 10 százalékos lesz nekik.

A Párbeszéd a közös lista 1., 11., 19., 33., 44., 55., 66., 77., 88., 99., 110. helyeit töltheti be. Ránézésre ez azt jelenti, hogy elég kevés esély van a Párbeszéd-frakcióra, ehhez ugyanis 5 képviselőnek kell bejutni (a mostani kutatások alapján jó indulattal 20-25-en juthatnak be a parlamentbe erről a listáról.)

Úgy tudjuk, a Párbeszéd már korábban döntött arról, hogy Karácsoy után Tordai Bence szóvivő lesz a következő a sorban, őt követi V. Naszályi Márta elnökségi tag.

Szabó Tímea, a másik párbeszédes társelnök egyéniben indulhat. Nyerhetőnek tűnő körzetet kap, az óbudait, amelyet 2014-ben megnyert az MSZP.

Ezen kívül még 3 egyéni körzetben indulhat párbeszédes: például a Belvárost és a Várnegyedet magában foglaló Budapest 1-esben V. Naszályi Márta. (Itt akar indulni Juhász Péter Együtt-elnök és Fekete-Győr András Momentum-elnök is az ellenzékből.)

A szocialisták között ezúttal nem volt nagy torzsalkodás, a szocialista düh ezúttal információnk szerint a Liberálisok felé irányult. Az MSZP-küldöttek ugyanis pláne a heti gyöngyösi események után semmiképp nem kívánták bebiztosítani Fodor Gábor parlamenti helyét.

A választmány el is utasította Fodor Gábor listás helyét. A választmány azt javasolta: a Liberálisok megkaphatják a 15. helyet (ez még befutónak is nevezhető), ha nem Fodor Gábor a jelölt, hanem például Bősz Anett. Erre azonban a Liberálisoknak is rá kell bólintaniuk, a tervek szerint holnap reggel még tárgyal erről Molnár Gyula Fodorral. Ha Fodor nem megy bele, akkor a Liberálisok külön indulhatnak.