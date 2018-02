Nem zárkóznak el a koordinált indulástól a belvárosi jelöltek

Losonczy Pál (Jobbik): Mivel az összes induló párt kijelentette, hogy nem léptet vissza jelöltet a jobbikos javára, én mit mondjak?

Fekete-Győr András (Momentum): Én lehet visszalépnék, ha te lennél a legesélyesebb jelölt a kerületben.

Losonczy: Köszi, mit iszol?

A Fidesznek az a jó, ha az ellenzék vitatkozik, csak nem velük

A párbeszéd hétfő este hangzott el a Közös Ország Mozgalom Budapest I-es számú választókerületének képviselőjelöltjei között, akik arról vitáztak, mit csinálnának, ha április 8-án megnyernék ezt a választókerületet. A két és fél órás rendezvény jelentős része békésen, és nagy egyetértésben zajlott, de voltak azért feszült pillanatok, még azzal együtt is, hogy a kormánypárti jelölt Soros Györgyre hivatkozva nem jött el a vitára.

Hollik távolmaradása jól szimbolizálja, hogy mi a helyzet ma a hazai politikában. A választókerületet érintő főbb kérdésekben nagy volt az egyetértés a baloldali, jobboldali, centralista és zöld politikusok között, miközben ők is tisztában vannak vele, hogy ha mindannyian elindulnak a választáson, akkor nincs esélyük a Fidesszel szemben.

Miközben éppen az a Fidesz érdeke, hogy erről, a jelöltekről és a jelölő szervezetek közötti feszültségekről legyen szó, ahelyett, hogy inkább a víziókon lenne a hangsúly. A Közös Ország Mozgalom mindent meg is tett azért, hogy a vita elsősorban a választókerületről szóljon, ami szépen kirajzolta, hogy ebben a tekintetben nincs is igazán vita.

A nagy összhang percei

A rendezvény a jelöltek rövid bemutatkozásával kezdődött, Fekete-Győr András azzal nyitotta a felszólalását, hogy kiállt Juhász Péter mellett. Azt mondta, a napokban méltatlan támadás érte az Együtt elnökét, de örül, hogy itt lehetnek, és vitatkozhatnak. A gesztus azért is szép volt különösen Fekete-Győrtől, mert miután kiderült, hogy a Momentum elnöke indul a kerületben, Juhász keményen kampányolni kezdett, hogy lépjen vissza. Az Együtt vezetője egyben a Jobbiknak is megköszönte, hogy ma közleményben szolidarítottak mellette, hogy miért is, arról itt olvashat.

Gulyás Márton moderálása mellett öt blokkban ismertették elképzeléseiket a jelöltek, ezekről röviden:

Kérdésre válaszolva mindegyik párt azt mondta, hogy parlamentbe kerülve támogatná A Város Mindenki Mozgalom kezdeményezését , amely szerint ne lehessen elhelyezés nélkül családokat kilakoltatni. Szó volt arról, hogy a meglévő önkormányzati bérlakásokat a haverok helyett valóban rászorultsági alapon kellene kiosztani, és további bérlakásokra lenne szükség. Az is elhangzott, hogy alapjoggá kellene tenni a lakhatást, valamint, hogy adót kellene kivetni azokra, akik nem laknak a lakásukban, de nem is adják ki. Ezek mellett fontos lenne a piac kifehérítése, és betartható jogi környezet megalkotása.

A növekvő turizmussal kapcsolatban is nagy volt az egyetértés. A jelöltek arról beszéltek, hogy növelni kellene a közbiztonságot, több nyilvános vécére van szükség, és olyan helyzetet kell teremteni, amiben a városlakók és a turisták is nyernek. Hasonlóan egyhangúan vélekedtek a Budai Vár kormányzati negyeddé alakításáról is. A vár felújítására szükség van, de arra semmiképp sincs, hogy oda költözzön a kormány. Külön blokkban beszéltek a dugódíjról is, ezzel kapcsolatban is nagy volt a harmónia a pártok álláspontjai között.

Egy néző felvetette, hogy félti a gyerekét a lakhelye környéki hajléktalanoktól, drogosokról, mire a Jobbik jelöltje azt mondta, hogy Milánóban amint megjelenik egy hajléktalan a belvárosban, furgonba rakják, és elviszik egy hajléktalantelepre, amitől kicsit megfagyott a levegő a teremben.

Senki sem zárkózott el teljesen

Ma nem a szakpolitika a fő kérdés, hanem az, hogy lesz-e kormányváltás

- mondta ki talán először a vita során V. Naszályi Márta, az MSZP-Párbeszéd képviselőjelöltje.

Ezzel kapcsolatban már nem volt akkora összhang a vita résztvevői között. Az LMP-s Csárdi Antal azt a kérdést tette fel, hogy vajon milyen lenne az a kormány, ahol DK-s belügyminiszter és jobbikos külügyminiszter van? Nem látja, hogy ez működőképes lenne, szerinte csak káoszt eredményezne, amely után a mostaninál is nagyobb erővel térne vissza a Fidesz.

Juhász Péter azt mondta, hogy ebben az országban túl sok néppárt van, de csak egy nép. Ezzel a helyzettel kellene valamit kezdeni, az Együtt pedig nemcsak beszél, hanem cselekszik, ezért egyoldalúan visszaléptettek jelölteket, ezt várják a többi párttól is. Kérdésre válaszolva azt mondta, ha bebizonyosodik, hogy van nála erősebb jelölt a választókerületben, akkor vissza fog lépni.

Történelmi bűn, ha az ellenzék nem koordinál a választókerületekben

- hangzott el Juhásztól a vita talán legerősebb mondata.

Fekete-Győr szerint nem tudna a Momentum jelöltjei szemébe nézni, ha szocialista vagy DK-s jelöltek miatt léptetnék őket vissza. Később viszont azt mondta, hogy erre a kérdésre március végén fognak visszatérni, még csak most kezdődött a kampány, de van három feltételük a visszaléptetésekkel kapcsolatban. Legyen esélye a fideszes ellen annak, akinek a javára visszalépnek. Legyen "hiteles, normális polgár", ne pedig tolvaj, rabló politikus. A harmadik pedig, hogy ezt a többi párt is tegye meg, ne csak a Momentum.

Csárdi Antal szerint is korai még erről beszélni, és csak akkor van esélye bármiféle megállapodásnak, ha az nem a 2010 előtti világot hozza vissza, hiszen annak jelentős szerepe van, hogy akkor kétharmaddal nyert a Fidesz. Az MSZP-Párbeszéd jelöltje is azt mondta, hogy nem az ő szövetségük lesz a kerékkötője az együttműködésnek. A jobbikos Losonczy többször elmondta, hogy a Jobbik a legerősebb párt, és 106 körzetben fog jelöltet állítani, majd később meg már úgy fogalmazott, hogy amíg neki az elnökség nem mondja, hogy lépjen vissza, addig nem fog visszalépni.

A moderátor szerint a legtöbb nézői kérdés az ellenzéki együttműködéssel kapcsolatban érkezett hozzájuk papíron, ami jól jelzi azt a hangulatot, hogy a politika iránt érdeklődő közönséget az érdekli leginkább, hogyan váltják le a Fideszt, és nem az, hogy mi lesz utána. Az együttműködést elutasító egy-egy megjegyzésre pedig hurrogás, bekiabálás volt a közönség válasza.

Az egész vitát itt lehet visszanézni.

Borítókép: Losonczy Pál, V. Naszályi Márta, Csárdi Antal, Juhász Péter és Fekete-Győr András. Fotó: Huszti István / Index.