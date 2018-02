Azt könnyű kiírni a Facebookra, hogy lop a Fidesz

A Gulyás Márton vezette Közös Ország Mozgalom Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es számú választókerületében is megrendezte a jelölti vitát, amin a szokásokhoz híven csak a Fidesz jelöltje, jelen esetben Szabó Tünde nem volt ott. Akik viszont ott voltak: Lővei Csaba – Együtt, Lengyel Máté – Jobbik, Szoboszlay György – LMP, Babosi György – Momentum, Csabai Lászlóné – MSZP-Párbeszéd. A vita egy része helyi ügyekről szólt, egy nagy része pedig országos politikáról, és természetesen az esetleges koordinációról, visszalépésekről, a Fidesz legyőzhetőségéről.

Az MSZP-Párbeszéd közös jelöltje 20 évig volt nyíregyházi önkormányzati képviselő, 9 évig pedig országgyűlési képviselő is. Ő rögtön azzal kezdte, hogy "elviselhetetlen", hogy Pesten a pártok nem tudtak megállapodni, márpedig az eddigi munkája alatt megtapasztalta, hogy csak együttműködve, közösen lehet eredményeket elérni.

Na, az együttműködésről azonban a jobbikos jelöltnek egy picit más jutott eszébe. Lengyel Máté nem győzte hangsúlyozni, hogy ahogy országos szinten, úgy helyi szinten is a Fidesz és az MSZP csak színházat játszik. Azt mutatják, vitáznak, a háttérben pedig megegyeznek. Aki az MSZP-re szavaz, az a Fideszre szavaz, mondta, majd arra utalt, hogy 2010 előtt 70-30%-os arányban osztották fel a pénzeket a Fidesz és MSZP. Erre a szocialista jelölt hangosan fenyegette meg Lengyelt, hogy fel fogja jelenteni, ha ilyeneket állít.

Lővei Csaba, az Együtt jelöltje elmondta, ő 2014 óta képviselő, és büszke arra, hogy a fideszes városvezetés első számú közellensége. Mert szerinte megérdemli ez a vezetés, hogy minden módon felhívja az emberek figyelmét a visszásságokra. Szerinte hiába volt több ellenzéki országgyűlési képviselő is a környékről, akkor is ő végezte más helyett a munkát. Hat feljelentést is tett, és mindegyik ügyben elindult a nyomozás, ráadásul olyan ügyek, amik az országos sajtó ingerküszöbét is átütötték. Szerinte ha így sarokba tudja szorítani a hatalmat, akkor országgyűlési képviselőként még jobban tudná. Itt mondta el a címben szereplő kijelentést, miszerint könnyű kiírni a Facebookra, hogy a Fidesz lop, de konkrétan utánamenni, feltárni, az az igazi munka.

Babosi György, a Momentum jelöltje azt hangsúlyozta, hogy új politikai generációra és politikai kultúrára van szükség, és aki nem kér az elmúlt 28 évből, azok szavazzanak rá. Ahogy azok is, akik nem szeretnék, hogy a Fideszt kétszer is kétharmadhoz juttatók visszajöjjenek. Szoboszlay György, az LMP jelöltje pedig arról beszélt, hogy a választás tétje nem csupán a rendszerváltás hanem korszakváltásra van szükség, és az LMP a legalkalmasabb erre, mert a legátfogóbb válaszokat tudják adni a felmerülő kérdésekre, valódi víziót.

Ami látható volt, hogy a szocialista jelölttel szemben szinte az összes jelöltnek fenntartásai voltak, a hitelesség kérdését emlegették. Ezt - a feljelentős megjegyzés ellenére - kifejezetten jól viselte és kezelte Csabai Lászlóné.

Az utolsó blokkok egyike volt, amikor Gulyás Márton, aki levezeti ezeket a beszélgetéseket, elmondta, 2014-ben milyen eredményeket értek el itt a Fidesszel szemben. A Fidesz jelöltje nyert 35%-kal, az akkori nagy összefogás elöltje 32%-ot kapott, a Jobbik 23%-ot, míg az LMP 3%-ot. A Momentum értelemszerűen nem indult akkor. Itt felmerült a kérdés, hogy most hogyan képzelik el, esélyét látják-e az esetleges visszalépésnek, ha igen, ki az, akinek a javára biztosan nem tennék meg, illetve egy koalíciós kormányt kivel, melyik párttal tudnának elképzelni.

Az Együtt jelöltje szerint, így, hogy mind az 5-en indulnak a választáson egészen biztosan nincs esély megverni a Fidesz jelöltjét, szerinte egyik jelölt sem tud egyedül nyerni, választási együttműködés kell, helyi szintű koordináció. Ő magára nézve elfogadná a hamarosan ebben a szavazókerületben is elkészülő felmérés eredményét, és hajlandó is lenne visszalépni más javára, de csak ha az kölcsönös az ország más pontján. Megjegyezte, hogy a Jobbik javára biztosan nem lépne vissza.

Lengyel Máté, a Jobbik jelöltje azt mondta, Nyíregyházán a Jobbik a legerősebb ellenzéki párt, és csak az emberek belátásán és józanságán múlik, hogy elmennek-e elég sokan ahhoz, hogy le lehessen győzni a Fideszt koordináció nélkül is. Egyedüli választási győzelemre készülnek, de ha koalíciós kormányzásra kényszerülnének, azt csak az LMP-vel és a Momentummal tudnák elképzelni.

Na, ezt a kedvességet az LMP jelöltje nem viszonozta. Konkrétan kihangsúlyozta, hogy a Jobbikkal kizárható az együttműködés egy koalíciós kormányban. Az LMP-s jelölt szerint van lehetőség a Fidesz legyőzésére, a többeket megragadó vízió kínálásával. Szerinte az ellenzék négy évet kihagyott a hiteles vízió felmutatására, és most hirtelen koordinációs matekozásba kezd az utolsó pillanatban. Ő nem tervez visszalépést mások javára.

A Momentum elöltje azt mondta, érti a választók szavát (a helyszínen is inkább az összefogás felé hajló vélemények kapták a nagyobb tapsot), de szerinte február 15-én erre sem igent, sem nemet nem mondhatnak. Az a lényeg, hogy az a 30% bizonytalan szavazó elmenjen szavazni, és szerinte, ha négyen most visszalépnének, semmi garancia nem lenne arra, hogy az az egyetlen egy maradék jelölt meg tudna mozgatni ebből a 30%-ból akár csak 20%-ot. Azt elismerte, hogy nincs esély legyőzni a fideszes jelöltet, ha mindenki indul, de márciusban kell visszatérni a kérdésre. Ha lesz hiteles jelölt, akkor majd beszélünk róla, mondta. Később, amikor erre rákérdeztek, végül ő is Csabainét említette, mint aki nem igazán hiteles.

Ehhez képest Csabai Lászlóné, az MSZP-Párbeszéd közös jelöltje egészen magabiztos volt. Meg is jegyezte, hogy a visszalépésesdinél nem igazán jöhetne szóba 2%-on álló párt, nyilván a Momentumra utalva. Azt mondta, ő hét választáson indult eddig életében, és mindet megnyerte. És az országgyűlési képviselőségéről is lemondott már, hogy a helyieket helyben képviselhesse. Szerinte ő egy hiteles ember, vannak eredményei és mindenki ismeri őt is és a családját is. A Jobbik javára biztosan nem lép vissza, és bár azt mondta, várjuk meg a felmérések eredményét, ő nem tudja elképzelni, hogy bekövetkezik, hogy mást hoznak ki népszerűbbnek.

A vitában természetesen sok helyi ügy is előkerült, az elkerülő út, a vasúti fejlesztések és a város szegényebb részeinek problémái. Kiemelték a népességelvándorlást, mint óriási problémát a térségben, a közlekedés megoldatlanságát, a lepusztult egészségügyet és a korrupciót. A teljes vitát, benne a helyi részletekkel itt tudja visszanézni.