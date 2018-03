Már Magyarországon sem érzi magát biztonságban a svéd-magyar nő

Nyilatkozott a svéd Aftonbladetnek az a svéd-magyar nő, aki a magyar közszolgálati televízióban azt nyilatkozta: azért költözött haza Svédországból, mert annyira rossz már ott a közbiztonság a migránsok miatt.

Az Aftonbladet beszámolt a nagy port kavart interjúról, arról, hogy a nő, a 43 éves Natalie Contessa af Sandeberg horrorisztikusnak festette le Svédországot. Arról is beszámolt az Aftonbladet, hogy az Index kiderítette a nő svédországi múltját, azt, hogy több ízben is elmarasztalták a hatóságok odakint.

Az Aftonbladetnek nyilatkozott most a nő. Szerinte ő csak piti szabálysértéseket követett el Svédországban. Azt mondja, hogy minden, a magyar közmédiának elmondott állítását fenntartja, azaz Svédországot továbbra is veszélyes helynek tartja. Ugyanakkor az interjút kiváltó médiavisszhang miatt most már Magyarországon sem érzi magát biztonságban - mondta el a svédeknek.

Ahogy megírtuk, a nő korábban pszichológusnak és hivatalos személynek is próbálta kiadni magát, ezek miatt kártérítést kellett fizetnie a sértetteknek, akik egyébként "bennszülött" svédek.