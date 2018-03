Lázár János mintha nem lenne meggyőződve arról, hogy helyes ennyit migránsozni

Sok oldalon keresztül foglalkozik Lázár Jánossal a Magyar Narancs eheti száma. Egyrészt egy hosszú írást közölnek arról a batidai vadászkastélyról, amelyet Lázár Jánoshoz kötődő földek vesznek körül. Ami új, és nem szóbeszédre alapuló információ a cikkben, az a következő:

Az építési napló szerint a hivatalos tulajdonos, Kulik Jenő ügyvéd 147 millió forintot írt "számított értékként" az építendő kastélyra. Az ingatlant banki hitel nem terheli.

Lázár János édesanyjának földjét is körbekerítették a kastélyhoz, azon is ugyanúgy parkosítanak, és a kastély látogatóinak készült parkolóhelyek is Lázárné földjén vannak.

A kastély építői egy olyan utat is körbekerítettek, ami a hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdonában van, és nem rég valaki leaszfaltozta. Az útról szóló kérdésekre a polgármesteri hivatal nem reagált a lapnak.

A kastély építésében részt vett az Iványi Építőmester Kft. A cég korábban a hódmezővásárhelyi önkormányzattól 78 milliós megbízást kapott a helyi gimnázium rekonstrukciójára, Makón pedig zöldházat építettek az önkormányzat megbízásából 100 millióért. Dolgoztak az államosított Mezőhegyesi Ménesbirtokon is 500 millióért. A ménesbirtok a Lázár vezette Miniszterelnökség felügyelete alatt áll.

Aztán jön egy interjú is a miniszterrel. Ebben Lázár elismeri, hogy járt a kastélyban az építése alatt és azóta is, de ő inkább prémium kategóriás vadászháznak nevezné, mert a kastély szóról Keszthely vagy Eszterháza (Fertőd) jut eszébe. Azt is mondta, hogy a területen korábban a hódmezővásárhelyi vadásztársaság háza áll, és direkt e körül vettek földeket, illetve hogy nincsenek százmilliói, hogy beszálljon egy ilyen beruházásba, úgyhogy azzal tudta támogatni az egészet, hogy rendelkezésre bocsátja a területeit. Az elkerített út korábban is sorompós út volt, mondta. Valóban látta a terveket, mondta Lázár, mert a beruházók, régi barátai megmutatták neki, tanácsot kérve, hogy így vajon el lehet-e majd adni külföldi vadászoknak a szolgáltatást.

Megtudhatjuk azt is, hogy Márki-Zay találkozót kért Orbántól, ezt a kormányfő Lázárra szignálta, így ő fog tárgyalni az új hódmezővásárhelyi polgármesterrel

Aztán az interjú rátér az országos kampányra, és a migránsozásra. Ebből kiderül, hogy

A bécsi videóért Lázár elnézést kért Kurz osztrák kancellártól, mondván, nem akart megbántani senkit.

Orbán Viktor az, aki szerint a migráció olyan fontos kérdés, hogy másból sem áll a kampány. Lázár erről azt mondja, "ha lakossági fórumra megyek, említem ezt is, és beszélek további öt-hat témáról is, amelyek szerintem még fontosak".

A kérdésre, hogy miért mondanak olyanokat, hogy laktanyába telepíti a migránsokat az ellenzék, azt mondja, mert erre valóban sor kerülhet, "és mert kampány van. Kampánylyukból kampányszél fúj".

Ekkor a következő párbeszéd következik:

Kérdés: De ezeket a kijelentéseket a Fidesz kampánylyukából fújják.

Válasz: Magam is sokat gondolkodom ezen. Egyben biztos vagyok, hogy az integráció nem működne Magyarországon.

De megy még tovább is ez a ravasz elhatárolódás-szerűség: arra, hogy Deutsch a helyi jelölttel együtt kiáll a laktanyák elé, és menekültek betelepítéséről beszélt, azt mondta, tőlük kell megkérdezni, honnan veszik ezt, "én a kampány miatt önnél megengedőbb vagyok". Aztán a "ha jönnek a menekültek, a romákra kevesebb pénz jut" témájú Balog-nyilatkozatra mondja azt, hogy "nem szeretek ilyen sarkosan fogalmazni", de, mint mondja, ugyanakkora tortából kellene juttatni több embernek.