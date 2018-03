Dobrev: A választás után nem csak Tiborcz megy börtönbe

Megvan az az érzés, ugye, hogy húsz év után viszontlátjuk egykori gimis szerelmünket, akivel tök jól megvoltunk, akire mindig számíthattunk, akivel úgy volt, hogy nemcsak szex, hanem hogy é-é-érzelem (de szex is rogyásig a lehetőségekhez képest), csak aztán elkezdett fogszabályozót hordani, vagy szemüveget, vagy emós-kjúros-depeses lett, vagy még inkább mi lettünk azok, és dobtuk, szóval akkor húsz év után felbukkan, sokkal jobb nő, mint valaha gondoltuk volna, jó fej is, meg dögös is, a hangja is, a nézése is, szóval

csak lesünk, hogy úristen, mit vesztettem én el, mekkora egy barom vagyok,

közben fakultatíve verhetjük a fejünket falba, ajtófélfába, tetszőleges óriásplakát-állványba.

Hát ezt érezheti a baloldal, sőt, a Baloldal, ha Miskolcra téved. És csütörtök este történetesen odatévedt. Debreceni Félelmetesen Vizionáló Közíró Józsefet, a Demokratikus Koalíció jelöltjét támogatta meg Dobrev Klára egy telt házas lakossági fórummal. A telt házat persze értsük úgy, mintha a Felcsút-Balmazújváros futballmeccset egy kisebb község általános iskolájának udvarán rendeznék (de mondjuk így is többen voltak, mint Németh Szilárd angyalföldi fórumán).

A fórumra jöttek? Az első emeleten, a kanyar után, a sarokban a klubszoba – igazítanak minket útba a miskolci Tudomány és Technika Házának portáján. Ebben a városban Horn Gyula minimum egy DVTK-stadionnyi tömeg előtt ígérte a bimbódzó horthyzmus csírájának elfojtását 1994-ben, hát mivé lett a világ? – bambulok el, míg a kanyar után, a sarok felé tartunk. A klubszoba klubszobának mondjuk elég nagy, százas nagyságrendű az érdeklődők száma.

Egyébként ha már 1994: tudják, hány szavazatot kaptak azon a választáson a szocialisták a négy miskolci egyéni választókerületben? Nyilván nem, én se tudtam – pedig úgynevezett ifjúkoromnak azokat az éveit épp ott töltöttem –, de utánanéztem:

54 735-öt.

És tudják, mennyit kaptak húsz évvel később az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP közös jelöltjei?

28 870-et.

Igen, nagyjából fele annyit, mint a Dicsőséges Szocialista Restauráció első korszakában (oké, a választókerületek száma kettőre csökkent, de azok továbbra is lefedik Miskolcot és a környékét, és a térség elnéptelenedése sem magyarázna ilyen mértékű visszaesést). Sőt, ha hozzátesszük, hogy még 1990-ben, a rendszerváltó parlamenti választáson is 15-20 százalék környékén voltak az itteni egyéni jelöltjeik, miközben a párt országosan bő 10 százalékot ért el, meg hogy 2002-ben és 2006-ban is vittek minden egyéni mandátumot – hát szóval látszik, hogy ez egy erősen baloldali város. Volt.

De hát Miskolc, kit lep meg, hogy itt a Hűtlen a sláger? Már csak az a kérdés, hogy ki a hűtlen, tudják, az, akinek hálátlan lett sorsa, vagy az, aki nehéz fejjel érzi, hogy ő már nem kell? A baloldal hagyta magára a várost, vagy a város fordult el a baloldaltól?

Már ha tényleg elfordult. Hiszen Miskolc mégis csak az a hely, ahol a balosok négy évvel ezelőtti 10 egyéni mandátumának egyike összejött. Igaz, nem abban a keleti körzetben, ahol most Debreceni József indul a négy éve győztes fideszes Csöbör Katalin és a jobbikos Jakab Péter ellen, hanem a másikban, a város nyugati részén (oda tartozik Diósgyőr is), ahol Varga László a fideszes Sebestyén Lászlót és a jobbikos Pakusza Zoltánt verte akkor, és újrázhat most ismét Pakusza és a kormánypári Hubay György ellen.

A legmegosztottabb magyar város

A Jobbikot nem véletlenül említem: a baloldal szavazatainak elkopása ugyanis nemcsak a Fidesz érdeme.

Miskolc lett mára (vagyis már 2014-re) a leginkább hárompólusú magyar nagyváros.

Négy éve a Fidesz és a baloldal is egy-egy mandátumot nyert itt és lett egy-egy harmadik helye, míg a Jobbik jelöltjei mindkét körzetben másodikok lettek (a nyugati körzetben csak bő kétszáz szavazattal lemaradva a győztes balostól, igaz, csak 135-tel a fideszes előtt).

Szóval itt, mint egy igazi valóságshow-ban, mindenki mindenkinek az ellensége. Nem is lepődünk meg, hogy amikor megérkezünk a sarokba, a klubszoba ajtajába (beljebb csak a végén jutottunk), Debreczeni Énmár2009-benMegjósoltamAKétharmadBorzalmait József épp arról beszél, hogy a hódmezővásárhelyi recept nem másolható. Tudják, hogy minden ellenzéki fogjon össze, Mindenki Egy Ellen.

Elismeri, hogy az egy nagyon fontos választás volt, mert a Fidesz legyőzhetetlenségének nimbusza szertefoszlott, de szerinte tévedés azt hinni, hogy megvan a receptet. Márki-Zay Péter nem Superman, és mivel a parlamenti választáson mások a szabályok – vannak listák, vannak töredékszavazatok –, az a modell, hogy minden párt tegyen félre mindent, nem működhet sorozatgyártásban mind a 106 körzetben.

Debreczeninek egyszerre kell jobbra és a Jobbikra is lőnie. Előbbi nem nehéz, utóbbival viszont óvatosnak kell lennie, vagy ha nem is kell annak lennie, ő óvatos. „Ha Csöbör Katalin úgy lesz harmadik, hogy a jobbikos jelölt győz, én kezet nyújtok és gratulálok neki” – mondja. Erre egyébként van esély, legalábbis ha abból indulunk ki, hogy a baloldal négy éve is harmadik volt itt, a Jobbik meg azóta csak erősödött országosan.

Másrészt viszont Jakab Péter plakátjait csak elvétve látjuk, miközben a DK-s és a fideszes jelölttel (de még egy független indulóval is) meg van szórva a Népkert környéke, ami kicsit meglepő, mert Hevesben és a Tisza-tó környékén viszont épp azt láttuk pár nappal korábban, hogy szinte csak a Jobbik egyéni jelöltjeit reklámozzák ellenzéki oldalról.

Debreczeni egyébként igazán rutinos politikus, az elmúlt szűk harminc évből is olyan fordulatos múlttal, hogy azt igazi Trebitsch is megirigyelhetné. A rendszerváltó parlamentbe még MDF-esként jutott be, de a csurkisták megerősödésének idején háttérbe szorult. A parlamentbe 24 év után térhet vissza – egyéni mandátummal nagyobb esélye lehet erre, a pártlistán csak a 15. helyen áll –, hiszen 1994 óta nem képviselő. De a politikától nem szakadt el, 1994-96 között Orbán Viktor tanácsadója volt, aztán az MDF és az abból kiváltak alapította MDNP delegáltjaként az MTI tulajdonosi testületében, illetve ORTT-ben volt pártdelegált. Az első Orbán-kormányt még támogatta, aztán 2004 környékén szembefordult a Fidesszel, 2006-tól gyurcsányista, 2010-ben mégis MDF-jelölt volt, most pedig ismét Gyurcsány oldalán aktiválta magát politikusként.

Neonáci kutyázás demokratikus szalonnával

Talán ezért is óvatos a Jobbikkal, reálpolitikusként felmérve az erőviszonyokat. Mindenesetre arról beszél, hogy a neonáci kutyából is lehet demokratikus szalonna – utalva a rendszerváltáskori TGM-mondásra, miszerint kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna –, és csak néhány félmondat erejéig tér ki a Jobbik múltjára, „nem akarok én a Jobbik múltjáról beszélni, de”. De mégis elmondja, miről nem akar beszélni.

Vona Gábor pártjában szerinte az a legaggasztóbb, hogy ugyanolyan elszántan és megalkuvást nem tűrően akarják a hatalmat, és nem tárgyalnak ellenzéki együttműködésről, mint annak idején a Fidesz. „Beszélhetünk átfogó ellenzéki együttműködésről, de ilyen nincs. Csak két párt koordinált jelentős mértékben: a DK 60 helyen nem jelölt, MSZP 46 körzetről mondott le”. Bezzeg a Jobbik. Bezzeg Szél Bernadették.

Míg beszél, a teremben (és a teremajtóban) egyre többen várják Dobrev Klárát, aki késik, baleset volt az M3-ason, dugó van, mondják. (Tényleg az volt, mi is belefutottunk, csak mi szerencsére nem centiztük ki az érkezést). Mondjuk nem mindenki tudja, kit is várunk pontosan.

– Te, ez a Klára, az kicsoda?

– Jajj már, hát a Feri felesége. A Gyurcsányé.

– Nekünk nem is jár Gyurcsány?

– Ő most másfelé van.

Ezt a párbeszédet csípem el, míg Debreczeni arról beszél, hogy a boltban hogyan magyarázta el valakinek, hogy a Hír tévé mennyire hiteles. Ha valaki esetleg nem tudná, mondom: annyira, hogy amikor a Fidesz hazugságairól és lopásairól beszélnek, akkor igazat mondanak, de amikor a Jobbikról van szó, akkor nem. Mert hát az a Simicska tévéje, és „ha szembe akarunk szállni a rablókkal, akkor ne feledjük, hogy a Jobbik mögött ott áll a korábban rabló Simicska”.

Az embernek nem tud nem olyan érzése lenni, hogy mindjárt felbukkan Reg és Stan, és jönnek azzal a dilemmával, hogy kik is a köpködők, a Júdea Népe Front vagy a Júdeai Népfront.

Csak arra riadok fel a bambulásomból, hogy azért ha kell, a Jobbikkal is együtt kell működni, mondják ezt sokan, hiszen „a legsötétebb rendszer az Orbán rezsim”, és jön a menetrend szerinti idézet, hogy Churchill és Hitler és a sátán, tudják.

A ti elmúltnyolcotok, a mi elmúltnyolcunk

Szerencsére jön Dobrev Klára is, és az addig lagymatag chillout buli átmegy a vasrockba, jönnek a kemény kiszólások, miután tisztáztuk, hogy az elmúltnyolcévezés az a most elmúló nyolc évről szól, „arról, hogy mi történt ebben az elmúltnyolcban, és nem abban az elmúltnyolcban”. Itt azért beleáll a görcs az ember gyomrába, hogy basszameg, az már 16, ennyi évet vettek szerencsétlen pojácák az életéből.

De nincs idő a kesergésre, mert Klára asszony rákapcsol, jönnek a vastagon idézhető mondatok Orbánról és a rendszerről, és még a legenyhébbek egyike volt az, hogy „ez az ember nem kormányoz”.

Én már láttam közelről miniszterelnököt

– oldja kicsit a hangulatot, de semmi intim részlet, csak arról beszél, amikor „Feri miniszterelnök lett, volt nálunk egy kis fogadás”, és „Feri”a pohárköszöntőben azt mondta, hogy „most örülünk, de a demokratikus politikus vége mindig a bukás”. És hogy a mostani kormány és Orbán görcsösen ragaszkodik a hatalomhoz, mintha ezt nem ismerné fel.

A nevetés után nemsoká más érzelmi hullámok is jönnek, „szoktak Orbán Viktor-beszédeket hallgatni?”, generál egy kis jól kézben tartott felhördülést-felháborodást. Persze senki nem szokott, és ezt itt most el is lehet hinni, nem úgy, mint a sose nézek pornót vagy Éjjel-nappal Budapestent jellegű szövegeket.

Dobrev szerint Orbán nem foglalkozik a valódi problémákkal, ez derül ki a beszédeiből is, ami nem a valódi problémákról szólnak, hogy itt van egy ország, amit működtetni, irányítani kell, hanem ehelyett

olyan árnyakkal, veszélyekkel hadakozik, amik nem léteznek.

A hallgatóságnak csak ez kell, hogy elhangozzék egy-egy kósza „bolond”, azt várom, hogy eljutnak Grazig, de nem. Dobrev is visszavesz, és azt mondja, az a baj, hogy „2010 óta ezt az embert ez az ország nem érdekli”. És sorolja a példákat, hogy mi a kormány kommunikációjával szemben a szerinte vélt valóság.

Ha ön egy ultrahangra bemegy egy kórházba, azon izgul, hogy Soros Györggyel találkozik, vagy hogy megfelelő ellátást kap?

Vagy:

Migránsveszély? Minek jönnének migránsok ide? Hát a magyarok is menekülnek innen nyolc éve”

Vagy:

Tisztességes nyugdíjemelést se tudnak adni, szétszakítja az embereket Orbán, és aki szegény, abba bele is rúg, létrejönnek a szegénygettók és a gazdaggettók.

Az mondta, nyilván a minden sikeres férfi mögött ott áll egy tudjukki szellemiségéből kiindulva, hogy „ha valamire büszke vagyok a 2010-ig tartó kormányzásból, az, hogy 2006-2007 környékén kezdett csökkenni a gazdagok és szegények közti különbség”. Orbán viszont szétszakítja a társadalmat, ahogy ismét kettészakítja, megosztja az országot is. Előjött a határon túli magyarok szavazati joga, ami Dobrev szerint két-három listás helyet ad a Fidesznek, és ami ellen a DK nagyon keményen fellép.

Egyesek szerint túl keményen is – gondoljunk csak a kolozsvári videóra –, az ezzel kapcsolatos kritikákra azonban Klára asszony azt mondta, hogy Gyurcsány az, aki húsz éve kitart az elvei mellett, és bár

„néha a Feri túl bátor”, de „az anyjuk úristenit, ez akkor is választási csalás”.

A határon túli magyaroknak kellene pénzt adni, de nem a politikai kegyelteknek, hanem a hagyományok ápolására, kultúrára, színházakra, oktatásra, a magyarságuk megőrzésének támogatására.

Korrupció volt 2010 előtt is, van Norvégiában, Svájcban is – mondta a Fideszt legkeményebben támadó részben. A baj az, hogy nálunk ma már a rendszer maga a korrupció. „Nem csak Tiborcz megy börtönbe, hanem városvezetők is, akik beleálltak az Elios-ügybe, hogy csaló pályázatokat írjanak ki, és a földmutyik miatt földhivatali dolgozók is veszélybe kényszerültek” – érzékeltette, hogy átszőtte a korrupció a rendszert.

Szerinte számos „bizonyított bűncselekmény van”, és bár Polt Péter még próbálja megmenteni a csalásba került fideszeseket, „ezekről papírok vannak, ezeket nem lehet megúszni”. Dobrev szerint a fideszesek „kétségbeesett kapálózása annak szól, hogy pontosan tudják: ha elveszítik a hatalmat, börtönbe kerülnek”. Természetesen előjött Kósa 800 milliója is, ahogy az is: Mészáros Lőrincnek egy utcán talált húszezresért nem is éri meg lehajolni, mert annyi idő alatt több pénzt keres. „Meg hát úgyis biztos gond van a derekával, gerincével.”

Beszélt arról, hogy „történelmi választás” jön, egyenesen „sorsdöntő”, és hogy Orbán az EU-ból kifelé vezeti az országot. Ezt kell megállítani, ami szerinte sikerülni is fog: bár „Orbán ördögi tervet eszelt ki ezzel a választási törvénnyel, de aki másnak vermet ás, maga esik bele”. Azt is végül, hogy mi lesz a választás után. Koalíciós kormány, ami vitákkal jár de ez jó lesz, „nincs rosszabb, mintha ki tudja, kik által írt törvényeket fogad el a parlament egy perc alatt”. És ehhez mi kell? Ötször több, mint amit Orbán kért annak idején: hogy

mindenki, aki a kormányváltásra szavazna, menjen el, és hozzon magával még... nem, nem egy, hanem még öt embert.