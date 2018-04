Ahol mindig a jobboldal nyert

Ha megnéztük, hol nyert listán idáig minden választáson a baloldal, nézzük azt is, mik a jobboldal legbiztosabb bástyái. Főleg, hogy utóbbiakból két nagyságrenddel több van: míg a baloldal alig három településen maradt veretlen 1990 óta, Magyarországon 300-nál is több olyan település található, ahol a rendszerváltás óta mindig magukat jobboldaliként meghatározó pártok nyertek az MDF-től a kisgazdákon és a Fideszen át a Jobbikig.

300-nál is több, de majdnem mind kistelepülés, döntő többségében kisebb-nagyobb falvak. Ezen a térképen a 3000 fősnél nagyobb örök jobbos településeket tüntettük fel a közigazgatási határaik között.

Bár nem gondoljuk komolyan, hogy éppen 2018-ban fog megszakadni ez a sorozat, azért nem árt megjegyezni, hogy a legnagyobb ilyen város éppen az a Hódmezővásárhely, ahol alig néhány hete a Fidesz jelöltje váratlan vereséget szenvedett az összellenzéki támogatottságú Márky-Zaytól – tudjuk persze, hogy ott speciális körülmények voltak és polgármester-választás, de azért arra intő jel lehet, hogy időnként a biztosnak hitt bástyák is leomlanak.

Mindig a jobboldalra szavazott Varga Mihály és Fazekas rovarmentesítő Sándor agrárminiszter városa, Karcag is, nem beszélve a jobboldal szimbolikus erősségéről, Lakitelekről, ahol Lezsák sátrában a „népi értelmiség” 1988-ban megalapította az MDF-et.

Tájegységek szerint két dolog ütközik ki: a jobboldal hagyományosan erős támogatottsága Pest megyében, a tágabb budapesti agglomerációban; ez már a két világháború között is létező jelenség volt, a rendszerváltás után pedig a MIÉP is kimagasló eredményeket ért el errefelé. A másik vidék, ahol úgy tűnhet, hogy a jobboldal mindig jól szerepelt, az Alföld, főleg a Duna-Tisza-köze; itt azonban érdemes megjegyezni, hogy ez részben a településstruktúrából következik, hiszen itt közismerten nagyobbak a falvak, mint az aprófalvas Dunántúlon; utóbbin sok olyan kisebb község van, ahol a többség mindig jobboldali pártlistára szavazott, csak éppen erre a térképre nem fértek fel – ilyen a listánkon szereplő legkisebb település, a már csak 25 lelket számláló Zalaköveskút is.

A Magyar Demokrata Fórum 1990-es listás eredményei települési szinten választási térképen:

A térkép erről a hivatalos választási adatokat megjelenítő oldalról származik; a térkép feletti menüsorból választva bármelyik párt és választás eredménye két kattintással megjeleníthető.