Beregsurányban befeszültek: indok nélkül kitiltottak minket a szavazóhelyiségből

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kezdtük a napot, leginkább azokra az ukrán határ menti településekre látogattunk el, ahol az utóbbi években feltűnően megnőtt a bejelentkezők száma. Sikerült is beszélnünk egy Kárpátalján élő, de Kispaládon szavazó házaspárral, róluk itt tud bővebben olvasni.

Sokáig egyetlen szavazóhelyiségben sem volt semmi probléma, mígnem megérkeztünk Beregsurányba. Itt a választási bizottság és annak elnöke azzal kezdte, hogy mi nem mehetünk be a szavazóhelyiségbe. Amikor mondtuk neki, hogy szerintünk bemehetünk, azt kérték, várjunk kint, hamarosan megérkezik a helyi választási iroda vezetője, a jegyző, és majd ő eldönti.

Husztiné Gál Szilvia körjegyző meg is érkezett, és rögtön azzal kezdte, hogy nem mehetünk be. Hiába kérdeztük, hogy miért, valódi választ nem kaptunk, sőt, furcsamód, egy idő után a jegyző a választási bizottság elnökére kezdett mutogatni, ami azért különös, mivel ő, a jegyző felel a törvényességért.

Hiába hivatkoztunk a törvényre, nem hatotta meg, de kérésre, közszereplőként azt is megtagadta, hogy ezt kamerába is elmondja. Amikor azt kérdeztem, a résztvételi adatokat elmondanák-e, azt is megtagadták, azt mondták, nézzem az interneten.

Ezután átmentünk a szomszéd településre, Barabásra, ahol a bizottságban, miután ellenőrizték az igazolványainkat tájékoztattak minket a részvételi adatokról (15% szavazott 10-ig). És szavazók szavazásáról is készíthettünk képet, természetesen a képen szereplők beleegyezésével.

A következő hullámot a "templom után" várják. Egyébként a bizottság tagjainál volt egy kinyomtatott segítség, amiben megnézték, hogy mit csinálhat a sajtó és mit nem. Ez valamiért Beregsurányban nem került elő.