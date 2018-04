Kispaládon kezdtük a napot, az egyik olyan ukrán határ menti településen, ahol az elmúlt három évben hirtelen megsokszorozódott az ide bejelentkezők, és itt szavazók száma. Hétkor érkezett egy házaspár ukrán rendszámú autóval, megszólítottuk őket. Kiderült, Ukrajnából, a határ mellől érkeztek. Hét éve magyar állampolgárok, fontos nekik a magyar állampolgárság. A gyerekeik már itt dolgoznak rég, felsőfokú végzettséggel, amit viszont kint szereztek Ukrajnában.

Azt mondták, a jövőjük Magyarországon van, már csak a gyerekek miatt is. Most épp a vállalkozásukat szüntetik meg Ukrajnában, illetve a két kinti házukat árulják, de mindkettő hosszú folyamat lesz. Azt mondták, látják, hogy most felkapták ezt a témát, a Magyarországra bejelentkező kárpátaljaiakat, de sokan egyáltalán nem segélyért jönnek, ahogy ők sem, és a nyugdíj is messze van még nekik.

A férfi azt is mondta, érdemes több oldalról nézni, nem rögtön szavazatvásárlásról beszelni, ők például itt fognak élni, adót, TB-t fizetni, és két felsőfokú végzettségű fiatalt adtak Magyarországnak, akik családot alapítanak, a taníttatásuk pedig egy fillérbe nem került a magyar államnak. Arról is beszélt, a házat a jelenlegi helyzetben kb. féláron tudná kint eladni, az idősebbeknek van háza, a fiatalok pedig elköltöznek.