Már több mint 850 egyéni jelöltet jelentettek be a választásra, ebből 310-et már nyilvántartásba is vettek közülük a választási bizottságok. A Nemzeti Választási Iroda csütörtök reggeli adatai szerint 865 egyéni választókerületi jelöltet jelentettek be eddig, ebből 106 a Fidesz-KDNP, 85 a Jobbik, 64 az LMP, 55 az MSZP-Párbeszéd, 43 a Demokratikus Koalíció színeiben indul. Összesen 53 jelölőszervezetnek vannak bejelentett, de még nyilvántartásba nem vett jelöltjei, több mint 550. Már 16 független jelölt is leadta ajánlásait, ebből hatot már nyilvántartásba is vettek.

A választási bizottságok 310 jelöltet már nyilvántartásba vettek: a Fidesz-KDNP-nek 106, a Jobbiknak 85, az MSZP-Párbeszédnek 43 jelöltjét, az LMP-nek 36, a DK-nak 18 nyilvántartásba vett jelöltje van.