Szélsőjobboldaliak csatlakoztak a Békemenethez

Újabb posztban osztotta meg gondolatait Török Gábor politikai elemző. Az írás lényege, hogy egy hónappal a választás előtt az ellenzéki pártok alig-alig léptek közelebb a koordinált jelöltállításhoz. Török sorra veszi, hogy szerinte miért nem lesz együttműködés. És hogy hova vezet mindez? Szerinte ha április 8-án azt látjuk az egyéni körzetekben, amit ma a közvélemény-kutatások az ellenzéki pártok támogatottsága kapcsán mutatnak, akkor a Fidesz akár a kétharmad közelébe is kerülhet. Ha azonban a szavazók egy része a megállapodások elmaradása ellenére is átszavaz az esélyesebbnek gondolt jelöltekre, akkor a Fidesz abszolút többsége is veszélybe kerülhet.