A Nemzeti Választási Iroda elnöke, Pálffy Ilona elmondta: a külképviseleteken csaknem négyszer annyian jelentkeztek be szavazni, mint négy éve. Pontos számot nem mondott az MTI beszámolója szerint, de mivel 2014-ben nagyjából 28 ezren voltak, idén akár 100 ezer külföldön élő, de magyar lakcímmel rendelkező magyar is elmehet szavazni. Ők (jellemzően külföldön dolgozó vagy tanuló magyarok) március 31-ig regisztrálhatnak a külképviseleti szavazásra, ahol egyéni és listás jelöltre is szavazhatnak majd.

A magyar lakcímmel nem rendelkező határon kívüli választóból eddig 359 ezret regisztráltak, az ő jelentkezési határidejük március 24. Négy évvel ezelőtt nagyjából kétszázezren szerepeltek a névjegyzékben, tehát az ő számuk is jelentősen megnőtt.