Már csak hármat kell aludni a választásig

A neokonzervatív angol írónak nemrégiben jelent meg magyarul Európa furcsa halála című könyve, ami miatt Ébresztő, Európa! címmel konferenciát is rendeztek. Murray gondolatai nyilván kapóra jöttek a Fidesznek, nem véletlen, hogy a szerzővel egész oldalas interjút közöl ma a Magyar Idők.

Nézzünk egy részletet az interjúból:

– Azt is felveti, hogy nemzetközi városok helyett bevándorlóországok is kialakulhatnak a jövőben.

– Valahogyan eldöntötték, hogy mi, európaiak mások leszünk, és minden országnak az egész világgá kell válnia, vagy legalábbis a világ számára elérhetőnek. Szerintem nemcsak azt kell megkérdeznünk, hogy miért jönnek ezek az embertömegek Európába, ugyanannyira fontos azt is felvetni, hogy miért engedjük őket ide egyáltalán. Miért bátorítjuk őket erre? Az, hogy a szegényebb társadalmakból mindig is a gazdagabbakba fognak vágyni az emberek, az megkerülhetetlen tény, ebben inkább az a meglepő, hogy Európa azt hiszi, megmentheti az egész világot, de azzal nem számol, hogy akár olyanná is válhat, mint a világ többi része. Pedig Mogadishu Mogadishu marad, csak majd Európa is kezd hasonlítani rá. Az a baj, hogy Merkel kancellár 2015-ös meghívása csak bátorítja ezt a folyamatot, ami még sok-sok évig fennmarad.