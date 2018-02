Az expornós Kelemen Anna közös zuhanyzást ígér a választóknak

Már 183 egyéni jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, ebből 74-et már nyilvántartásba is vettek a választási bizottságok.

A Nemzeti Választási Iroda péntek reggeli adatai szerint 183 jelöltet jelentettek be eddig, ebből 106 a Fidesz-KDNP, 32 az MSZP-Párbeszéd, 15-15 pedig a Jobbik és az LMP színeiben indul.

Függetlenként öt jelöltet jelentettek be. Egy-egy bejelentett jelöltje van már az Együtt - A Korszakváltók Pártjának, az A Mi Pártunk - IMÁ-nak, az Értünk Értetek - A Hiteles Pártnak, a Közös Nevező 2018-nak, a Net Pártnak, a Hajrá Magyarország! Pártnak, a Haza Mindenkié Pártnak, az Aquila Pártnak, a Kell az Összefogás Pártnak, valamint a Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Pártnak.

A választókerületi választási bizottságok 74 jelölt nyilvántartásba vételéről már döntöttek is: a Fidesz-KDNP-nek 55, az MSZP-Párbeszédnek 12, a Jobbiknak 3, az LMP-nek 2, az Értünk Érteteknek egy nyilvántartásba vett jelöltje van. Ezeken kívül egy független jelöltet is nyilvántartásba vettek. (via MTI)