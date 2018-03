Orbán ráhajtott az óvodásokra

Kedves Hadházy Ákos! Tekintettel arra, hogy az utóbbi pár napban azt vesszük észre, hogy az LMP kommunikációjában inkább te vagy az, aki szeretnél megegyezni az ellenzéki pártokkal, és Szél Bernadett pedig kevésbé, ezért hozzád fordulok most

– mondta a DK szóvivője az ATV élő adásában. Üzenete jelzi, benne van még a pártban a tüske Vágó Gábor Gyurcsánnyal kapcsolatos beszólása miatt.

Gréczy szerint Szél helyén tartaná Polt Péter legfőbb ügyészt és nem törekszik annyira az ellenzéki megegyezésre, mint tenné a DK, amely visszaléptette jelöltjét az LMP társelnökének körzetében. A szóvivő fel is sorolta azokat a körzeteket, ahol szerinte az LMP-nek is gesztust kéne gyakorolnia és visszaléptetnie jelöltjeit, nem csak a DK hanem az MSZP-P jelöltjeivel szemben is, többek között Újbudán, Újpesten, Pesterzsébeten, Erzsébet- és Terézvárosban, Óbudán.